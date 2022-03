DDR-Rocker machen weiter: Karat kehrt auf die Bühne zurück

Bühnen-Comeback! Karat verkünden, dass sie schon bald wieder Konzerte spielen werden. Die Rocker freuen sich über den Start ihrer bevorstehenden Tournee. © IMAGO / Andreas Weihs

Berlin – Die „Über sieben Brücken mußt du gehn“-Rocker Karat melden sich mit ihrer bevorstehenden Tournee zurück! Die Rockband, die 1975 in Berlin gegründet wurde und zu den erfolgreichsten Gruppen in der DDR gehörte, wird nach einer längeren Corona-Pause schon bald ein Bühnen-Comeback feiern.



Über ihren offiziellen Account auf Instagram verkündeten Sänger Claudius Dreilich (51) und Gitarrist Bernd Römer jetzt in einer Videobotschaft, dass die Band bereits am 8. April im thüringischen Meiningen ihr erstes Konzert des Jahres spielen würde. Die DDR-Rocker erzählten begeistert: „Ihr Lieben, Karat ist voller Tatendrang. Wir freuen uns, draußen steht der Frühling und bei uns geht die Probesaison los. Und in ein paar Wochen, nämlich genau am 8. werden wir in Meiningen unser erstes Konzert dieses Jahr haben und am 9. in Marburg.“

In der Bildunterschrift ihres Social-Media-Beitrags schrieben die Künstler aufgeregt: „Der Countdown läuft… Im April geht’s los.“ Die Fans der Band dürfen sich also darauf freuen, ihre Idole schon bald wieder live auf der Bühne bewundern zu können!

Die Gruppe fügte hinzu, dass es ihnen vor allem in „diesen unruhigen Zeiten“ eine Freude sei, für ihre Fans wieder Konzerte spielen zu können. „Wir freuen uns wirklich […] In diesen unruhigen Zeiten und in diesen wirklich auch anstrengenden Zeiten ist es glaube ich auch für euch ganz gut, wenn die Seele mal gestreichelt wird, wir gemeinsam zusammen tanzen, singen, weinen, lachen“, verriet der Sänger der Band. Dem Posting fügten die Rocker zudem die Hashtags #karatband, #tourstart, #Claudiusdreilich und #berndrömer, hinzu.