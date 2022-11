DDR-Schlagerliebling verstorben: Julia Axen (†85) friedlich eingeschlafen

Fast 60 Jahre prägte Julia Axen die deutsche- sowie DDR-Musikgeschichte. Jetzt ist die Sängerin mit 85 Jahren friedlich in ihrem Seniorenheim in Berlin eingeschlafen. © IMAGO / STAR-MEDIA

Berlin - Die Fans nehmen jetzt mit schwerem Herzen Abschied von Julia Axen (85). Die 1937 geborene Sängerin prägte vor allem die DDR mit ihrem musikalischen Talent. Mit Liedern wie „Eine Welt ohne dich“ wurde sie damals bekannt. Im Alter von 17. Jahren begann sie sich damals einen Namen zu machen. Mit bürgerlichem Namen hieß sie da noch Christel Schultz, da sie den Sänger Heinz Schultz geheiratet hatte. Den Künstlernamen Julia Axel wurde von einer Rolle geprägt, die Marika Rökk in den 50er Jahren verkörperte.

Die Musikerin trat bereits 1956 in der Fernsehshow „Da lacht der Bär“ auf. Schon ein Jahr später gelang ihr dann mit der Single „Deine Liebe“, die die erste deutsche Version des Erfolgshits „True Love“ war, der Durchbruch. Mit diesem Lied erzielte sie einen Achtungserfolg. 2017 nahm Julia beim Radiosender Kofferradio öffentlich Abschied von der Bühne. Dieser gab jetzt auch auf der Facebook-Seite „Kofferradio Fan-Seite“ bekannt, dass die Sängerin am Sonntag friedlich in ihrem Seniorenheim in Berlin-Friedrichhain eingeschlafen sei.

Die deutsche Schlager- und Chansonsängerin JULIA AXEN (78) - bürgerlich: Christa Lubbe - während eines Auftrittes im Stadtkulturhaus Freitalam 10.10.2015 © IMAGO / Andreas Weihs

Mit 85 Jahren: Julia Axen ist friedlich in ihrem Berliner Seniorenheim eingeschlafen

Ihre Fans werden sie stets in guter Erinnerung behalten. Unter einem YouTube Video, das kurz nach ihrem Tod gepostet wurde und bei dem man Julia bei einem ihrer letzten Interviews mit Michael Niekammer für das Radio B2 hört, kommentierte ein User: „Julia Axen ist immer eine sympathische Sängerin gewesen, die ihr Publikum liebte. Ihre Lieder werden immer an sie erinnern.“ Damit hat ein Fan ausgedrückt, was bestimmt gerade viele fühlen.