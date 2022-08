„Dein Outfit ist ein Traum!“: Marie Reim begeistert Fans im Leder-Look

Marie Reim bedankt sich bei ihren Fans für ihren Support © Instagram/mariereim_official & IMAGO / Agentur Baganz

Marie Reim genießt gerade ihre zahlreichen Liveauftritte. Oft könnte es da an Bühnen-Outfits mangeln, nicht aber bei der Schlagersängerin. Jetzt begeistert sie ihre Fans im Leder-Look auf Instagram.

Anklam - Nach ihrem Auftritt am 22. August in Anklam sind die Fans nicht nur von Marie Reims (22) Gesang begeistert. Auf Instagram postet die Musikerin fleißig Bilder von dem Konzert und auch von ihrem Outfit. Die lockere Hose mit hohen Schuhen und engem Leder-Korsette kann die Fans total begeistern. „Es macht einfach Spaß deine Musik und dir zuzuhören, mach weiter so und ganz tolles Outfit“, schreibt ein Fan. Ein anderer User lässt die Musikerin wissen: „Dein Outfit ist ein Traum!“

Erst am Sonntag war die Sängerin gemeinsam mit Beatrice Egli (34) und vielen anderen zusammen im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Gemeinsam posieren die beiden Sängerinnen für die Kamera. Man kann Marie anmerken, wie sehr sie ihre Liveauftritte genießt. Unter ihren neusten Outfit-Post auf Instagram schreibt der Schlagerstar: „Ich spiele momentan so viel Live! Und wisst ihr was? Ich liebe es. Ich genieße es so sehr!“

Fans sind begeistert von dem Auftritt von Marie Reim

Marie lässt ihre Fans zusätzlich wissen: „Ihr verbreitet mehr Strahlen als die Sonne! Und wie ihr jedes Mal einheizt. Danke, dass es euch gibt!“ Bei so einer Liebeserklärung ist es kein Wunder, dass die Fans der Sängerin zu Füßen liegen. Neben zahlreichen Outfit-Komplimenten finden sich auch andere Komplimente wieder. So schreibt ein Fan: „Du bist eine Hammer-Sängerin und hast mit Sicherheit noch eine großartige Karriere vor dir, Marie.“