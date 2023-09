Reaktion auf Gewaltvorwürfe? Verena Kerth und Marc Terenzi trinken auf dem Oktoberfest Wasser

Von: Diane Kofer

Marc Terenzi und Verena Kerth machten zuletzt einige Negativ-Schlagzeilen, unter anderem mit Gewaltvorwürfen. Auf dem Oktoberfest trank das Paar jetzt viel Wasser – um eine Eskalation zu verhindern?

München – Auf dem Münchner Oktoberfest hieß es am Samstagmittag (16. September 2023) „O‘zapft is“. Die Wiesn-Saison ist eröffnet und schon am ersten Tag tummelten sich die Besucher in den Festzelten auf der Theresienwiese. Während viele sich vor allem auf die erste Maß Bier gefreut hatten, verzichteten Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) aus einem bestimmten Grund komplett auf Alkohol.

Angst vor bösen Schlagzeilen: Marc Terenzi und Verena Kerth trinken auf Oktoberfest nur Wasser

Die vergangenen Monate waren für Sänger Marc Terenzi und seine Freundin Verena Kerth ziemlich turbulent. Immer wieder wurde über Gewaltausbrüche und Alkohol-Eskalationen berichtet. Jetzt zeigte sich das Paar gemeinsam auf dem Oktoberfest. Doch zum Wiesn-Start stand laut RTL bei den beiden kein Bier auf dem Tisch – Marc und Verena wollten bösen Überraschungen vorbeugen und tranken Wasser.

„Wir haben ja, glaube ich, alle die Schlagzeilen der letzten Monate verfolgt. Also, ein absolutes Wiesn-Must: Immer schön viel Wasser trinken!“, betonte die Moderatorin beim Auftakt des Münchner Events im Interview. Ihr Partner zieht mit – er hielt ebenfalls fest: „Wir trinken viel Wasser dieses Mal.“ Offenbar befürchten die beiden, dass es mit Alkohol im Blut womöglich Anlass für weitere fiese Schlagzeilen geben könnte und gehen auf Nummer sicher.

Kerth gegen Pocher Oliver und Amira Pocher hatten zuletzt auf die Schlagzeilen um Verena Kerth und Marc Terenzi reagiert und ziemlich über die beiden gelästert. Als die Pochers dann einige Tage später ihre Trennung öffentlich machten, schoss Verena Kerth zurück. Sie sprach von „Karma“ und reagierte ziemlich gehässig auf das Liebes-Aus. Quelle: Instagram /verenakerth

Kein Alkohol auf der Wiesn: Für Verena Kerth gibt es Schlimmeres

Ob sich der Musiker und die TV-Bekanntheit doch noch zu dem ein oder anderen Schluck Bier hinreißen lassen, wird sich in den kommenden Oktoberfest-Tagen zeigen. Für Verena Kerth steht aber fest: Alkohol ist sowieso kein Muss. Gute Laune hat die 42-Jährige auch so, wie sie erzählte: „Trotzdem kann man natürlich die Wiesn genießen und braucht dazu jetzt nicht Unmengen an Alkohol.“

Marc Terenzi und Verena Kerth trinken beim Oktoberfest lieber Wasser statt Bier – aus Angst vor Eskalationen. © Imago/ nicepix.world (Fotomontage)

Auch viele andere Promis haben direkt zum Auftakt die Festzelte auf der Theresienwiese besucht. Florian Silbereisen (42) war sogar zum offiziellen Anstich vor Ort. Allerdings gab er zu, dass er das Event um 12 Uhr fast verpasst hätte. Florian Silbereisen war zum Oktoberfest-Start aus einem bestimmten Grund spät dran. Verwendete Quellen: RTL