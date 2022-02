Demütigung für Giovanni Zarrella: Schlagerstar deutlich unbeliebter als Jauch und Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Wer ist Deutschlands beliebtester Moderator? Die Frage aller Fragen hat nun eine Antwort. Überraschenderweise ist Giovanni Zarrella weit abgeschlagen - und auch Florian Silbereisen hat es nicht einmal in die Top 5 geschafft.

München - Endlich wieder Giovanni Zarrella (hier alle News auf der Themenseite): Am 12. Februar 2022 präsentierte der ZDF-Moderator die mittlerweile dritte Ausgabe seiner großen Samstagabendshow. Obwohl die Quoten immer recht ansehnlich sind, ist das Feedback im Netz gemischt. Und nun der nächste Dämpfer. In einer Umfrage zum Thema „Deutschlands beliebtester Fernsehmoderator“ landet Giovanni Zarrella weit, weit hinten, wie tz.de berichtet.

Giovanni Zarrella Schlagersänger und Fernsehmoderator Geboren 4. März 1978 (Alter 43 Jahre), Hechingen Ehepartnerin Jana Ina Zarella (verh. 2005) Eltern Bruno Zarrella, Clementina Zarrella

Moderatoren-Duell: Günther Jauch holt sich die Krone, Schlagerstar Giovanni Zarrella weit abgeschlagen

Wer ist Deutschlands beliebtester Moderator? Das Online-Magazin t-online wollte es genau wissen und hat eine große Umfrage gestartet. Mehr als 7.200 Menschen haben aus 24 Namen abgestimmt. Zusätzlich hatte man die Option, selbst einen Moderator zu nennen, falls er in der Auflistung nicht auftaucht.

Und wer darf sich nun Deutschlands beliebtester Moderator nennen? So viel sei verraten: Giovanni Zarrella ist es nicht. Der neue Liebling des ZDF reiht sich auf den hinteren Plätzen ein. Mit 32,65 Prozent setzt sich Günther Jauch die Moderatoren-Krone auf. Die nächste Überraschung: Nach dem „Wer wird Millionär“-Moderator kommt in der Umfrage lange nichts. Platz 2 bekommt nur noch 9,86 Prozent der Stimmen: Thomas Gottschalk. Giovanni Zarrella ist also weit abgeschlagen, aber hat es zumindest Schlagerstar Florian Silbereisen in die Top 3 geschafft?

Giovanni Zarrella war häufig Gast in den Formaten von Florian Silbereisen - jetzt wird er zum Konkurrenten. © POP-EYE/Imago

Giovanni Zarrella im Ranking weit hinten - Auch Schlagerstar Florian Silbereisen abgeschlagen

Nein, auch Flori liegt überraschenderweise auf den hinteren Rängen. Platz 3 geht an Barbara Schöneberger. Die neue „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin kommt auf 9,3 Prozent der Stimmen. Auf Platz vier, fünf und sechs versammeln sich Kai Pflaume (8,4 Prozent), Jörg Pilawa (6,8 Prozent) und Daniel Hartwich (6,4 Prozent).

Erst jetzt kommen die zwei großen Schlager-Moderatoren. Florian Silbereisen konnte sich mit knapp 6 Prozent Platz 7 der beliebtesten deutschen Moderatoren schnappen. Dahinter - mit gerade einmal 3,4 Prozent - findet man dann endlich Giovanni Zarrella auf Platz 8.

Die beliebtesten Moderatoren Deutschlands: Auch ZDF-Queen Carmen Nebel kann nicht überzeugen

Die Top 10 machen Johannes B. Kerner mit 2,64 Prozent und Matthias Opdenhövel mit 2,55 Prozent komplett. Überraschenderweise schaffte es die Grand-Dame der deutschen Schlagershows nicht einmal unter die zehn beliebtesten Moderatoren.

Carmen Nebel landete nämlich mit kläglichen 1,2 Prozent der Stimmen auf Platz 11. Und auch die „Sat.1 Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen konnte die Zuschauer diesmal wohl nicht überzeugen. Mit 1,1 Prozent der Stimmen muss sie sich mit Platz 12 zufriedengeben.

Giovanni Zarrella: Auch in seiner ZDF-Show ging einiges schief

Zumindest war die Valentinstags-Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ ein großer Erfolg, wenn auch nicht frei von Fettnäpfchen. Auch dieses Mal haben sich wieder einmal die ganz großen Namen aus Schlager, Pop oder Klassik angekündigt. Darunter auch Howard Carpendale, der nach seinem Duett mit Giovanni Zarrella eine verbale Klatsche vom TV-Moderator kassierte - und das alles nur wegen seines Alters.

Verwendete Quellen: t-online