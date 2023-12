Süßer als die Zuckerfee: Estelle holt beim „Nussknacker“ den Styling-Sieg

Von: Annemarie Göbbel

Die schwedische Königsfamilie erlebte im Royal Opera House in Stockholm einen hinreißenden Abend. Prinzessin Estelle bezauberte alle.

Stockholm – Prinzessin Estelle (11) hat sich längst zur Geheimwaffe des schwedischen Königshauses entwickelt. Als solche durfte sie mit Mama Kronprinzessin Victoria (46), ihrem kleinen Bruder Prinz Oscar (7), Oma Königin Silvia (79), Opa Carl XVI. Gustaf (77) in die Oper, einen echten Weihnachtsklassiker ansehen. Dass dann auch noch Tante Prinzessin Sofia (39) und Onkel Prinz Carl Philip (44) nebst Kindern mit von der Partie war, machte den Besuch im Royal Opera House zum vorweihnachtlichen Highlight.

Beim „Nussknacker“ stehlen Prinzessin Estelle und ihre Tante Prinzessin Sofia allen die Show

Die ganze royale Rasselbande war am Samstag (16. Dezember) in Form von Estelle Cousins Prinz Gabriel (6) und Prinz Alexander (7) waren bis auf den letzten Spross Prinz Julian (2) angetreten, um den zauberhaften Klängen Peter Tschaikowsky zu lauschen und der märchenhaften Inszenierung des Balletts „Der Nussknackers“ zuzusehen.

Prinzessin Sofia beherrschte die Szenerie zunächst modisch in einem roten Mantelkleid mit einer cremeweißen eleganten Clutch. Doch nur solange, bis Estelle auftauchte. Bei ihrem Anblick schmolz fast die Zuckerfee höchstpersönlich dahin. Die junge Nachwuchs-Royal sah auch wirklich fabelhaft aus in ihrem hellen Kurzmantel von Stand Studio (188 Euro), ihrer Chiffon-Bluse mit Schleife (Lindex, 24,99 Euro) und einem schwarzen Glitzermini (ebenfalls Lindex, 24,99 Euro).

Modisch landet Kronprinzessin Victoria auf dem undankbaren dritten Platz beim Opernausflug

Mama Kronprinzessin Victoria kann stolz auf ihre Kinder sein. Besonders Estelle hat sich schon mit 11 Jahren zum modischen Hingucker entwickelt (Fotomontage). © Screenshot @kungligaoperan & Jonas Ekströmer/Imago

So landete Kronprinzessin Victoria trotz ihres eleganten Auftritts „nur“ auf Platz 3 hinter ihrer Schwägerin und ihrer Tochter. Dennoch muss man der Thronfolgerin zugutehalten, dass sie sich landeskonform und bescheiden in H&M von der Stange gehüllt hatte (Glitzertop 29 Euro, Midirock 20 Euro). Allein die Lederpumps von Gianvito Rossi schlugen mit knapp 650 Euro zu Buche.

Der Ausflug war ein voller Erfolg und die Kungliga Operan zeigte stolz den Besuch der Royal bei Instagram. Für die Familie steht bald der nächste Großevent vor Weihnachten in Form von Königin Silvias 80. Geburtstag an, beim „Probelauf“, dem Thronjubiläum Carl Gustafs hatte Estelle auch schon alle Blicke auf sich gezogen. So dürften die Feiertage 2023 unvergesslich für die schwedischen Royals werden. Verwendete Quellen: Instagram @kungligaoperan