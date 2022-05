„Den wertvollsten Menschen“: Cathy Hummels richtet emotionale Botschaft an Mann Mats zum Vatertag

Von: Stella Rüggeberg

Cathy Hummels wünscht Mats alles gute zum Vatertag mit emotionalem Instagram-Post © instagram.com/cathyhummels

Seit Wochen kursieren Gerüchte um den Beziehungsstatus zwischen Cathy und Mats Hummels in den Medien. Diese scheinen die Moderatorin jedoch nicht zu interessieren. In einem Vatertags-Post auf Instagram richtet sie emotionale Worte an den Vater ihres Sohnes Ludwig.

Zum Vatertag richten viele Stars Glückwünsche an ihre Väter. Auch Cathy Hummels teilt einen emotionalen Post und richtet dabei nicht nur schöne Worte an ihren Papa, sondern auch an ihren Mann Mats Hummels, mit dem die Moderatorin ein Kind hat. Dort berichtet sie unter anderem auch von ihrem derzeitigen Beziehungsverhältnis.

Cathy Hummels richtet emotionale Worte an Mats zum Vatertag

„Die meisten von euch kennen ihn. Den Fußballer. Den privaten Mats hingegen nur sehr wenige. Ich kenne ihn ziemlich gut und schon sehr lange. 15 Jahre“, beginnt Cathy Hummels ihren Vatertags-Post auf Instagram.

„Mats ist Ludwigs wunderbarer Papa und auch, wenn unser Family Life sehr special & auch anders ist, haben wir immer die schönste Gemeinsamkeit auf der Welt: den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig. Bei ihm sind wir sogar immer einer Meinung. Wir tun alles Mögliche, damit er glücklich ist und ein schönes, sorgenfreies Leben hat“, führt Cathy Hummels fort.

Cathy Hummels verbringt Urlaubstage mit Mann Mats und Sohn Ludwig in Miami

Von ihrem eigenen Papa teilt sie ebenfalls ein Bild und widmet ihm einige schöne Worte. „Danke, dass du mich immer unterstützt und mir hilfst meinen Traum und mein Leben zu leben und zu sortieren“, schreibt Cathy begleitet von dem passenden Hashtag „#papaistderbeste“.

Erst vor wenigen Tagen genoss Cathy Hummels mit Mann Mats und Sohn Ludwig gemeinsame Tage in Miami. Auf Instagram teilte sie süße Schnappschüsse ihrer Reise und bewies ihren Fans erneut ihren starken Familienzusammenhalt. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels