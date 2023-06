Denise Merten hat Schnauze voll vom Streit mit Anne Wünsche: „Mädel, lass gut sein“

Anne Wünsche und Henning Merten streiten über das Sorgerecht für Tochter Juna. Nun äußert sich auch Henning Mertens neue Frau.

Influencerin Anne Wünsche (31) und ihr Ex-Mann Henning Merten (33) streiten sich öffentlich über Social Media. Die „Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin ist Mutter von den beiden Mädels Miley (10) und Juna (7) Außerdem hat sie zusammen mit ihrem derzeitigen Freund Sohn Savio (1). Doch die Dreifach-Mutter trägt nun öffentlich mit dem Henning Merten einen Sorgerechtsstreit um Tochter Juna aus.

Die 31-Jährige wirft ihrem Ex-Mann über Social Media vor, sich nicht genug um seine Tochter zu kümmern: „Das Ding ist, das kommt nicht von ihm. [...] Er hat sich extrem verändert. Er ist einfach nicht der Mensch, der er mal war. [...] Das kommt alles von ihr.“ Henning Merten wettert über Instagram zurück, dass er sich nun ein 14-tägiges Umgangsrecht erstreiten möchte: „Weil sie mir zusteht und ich mein Kind öfter sehen möchte.“

So reagiert Henning Mertens neue Frau

Die Dreifach-Mama schreibt daraufhin in ihrer Instagram Story: „Henning möchte gerne seine Tochter jetzt alle zwei Wochenenden sehen und das ist alles, was zählt. Es ist schade, dass wieder Tränen fließen mussten und solche Emotionen, öffentliches Drama entstehen musste, bis es endlich passiert.“ Das alles will Hennings neue Frau Denise Merten nicht so stehen lassen. Daher schreibt sie in ihrer Instagram Story: „Mädel, jetzt lass doch mal gut sein! Wenn man nach vier Jahren mit so einer Reichweite immer und immer wieder öffentlich schießt und dokumentiert, irgendwann muss man auch rechnen, dass mehrere Aktionen zu Reaktionen führen“