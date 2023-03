Dennis Schick will Comedian werden

Dennis Schick hat schon so einige Karrierezweige im Showbiz ausprobiert. Jetzt will der „Traumfrau gesucht“-Star es als Komiker versuchen. © IMAGO/Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo

Köln – Durch die Kuppel-Show „Traumfrau gesucht“ auf RTL II erlangte Dennis Schick (34) vor einigen Jahren erstmals größere Bekanntheit. Damals war der Reality-Star noch 100 Kilo schwerer und erhoffte sich, durch seine Teilnahme an dem TV-Format endlich die richtige Partnerin für sich zu finden. Seitdem ist im Leben von Dennis Schick allerdings viel passiert. Heute lebt der Mittdreißiger mit seiner Partnerin, einer argentinischen Visagistin, auf der Sonneninsel Mallorca. Und auch in Sachen Karriere hat Dennis eine ziemliche Entwicklung durchgemacht.

Nach seiner Zeit als „Traumfrau gesucht“-Kandidat versuchte der TV-Star zunächst, als Schlagersänger Fuß zu fassen. Doch die Rolle als musikalischer Entertainer schien für den einstigen Fernsehjunggesellen nicht das Richtige zu sein. Deshalb will Dennis Schick jetzt einen neuen Showbiz-Beruf ausprobieren. Mit seinem Comedy-Programm „Dennis Schick – geschickt eingefädelt“ feiert er nämlich schon in wenigen Wochen seine Premiere als Stand-Up-Comedian.

Dennis Schick ist überzeugt davon, dass er sein Publikum zum Lachen bringen wird

Seinen ersten Auftritt als Komiker wird Dennis Schick am 28. Mai im Senftöpfchen-Theater in Köln absolvieren. Ab September will er dann mit seinem Programm „Dennis Schick – geschickt eingefädelt“ auf deutschlandweite Tournee gehen. Viele Fans mögen überrascht davon sein, dass der Reality-Star jetzt die Kabarett-Bühne für sich erobern will. Doch tatsächlich erfüllt sich Dennis mit seiner Show einen lang gehegten Traum. „Es war mit Beginn meiner Medien-Karriere schon immer mein Traum. Als ich 2017 das letzte Mal am Ballermann aufgetreten bin, wusste ich, wenn ich zurück auf die Bühne komme, dann als Comedian“, erzählt er im Gespräch mit RTL.

In seiner Comedy-Show erzählt Dennis Schick aus seinem Leben: „100 Kilo leichter, mit wesentlich mehr Platz in der Wohnung und in blendender Verfassung!“ Wichtig war ihm während der Entwicklung des Programms, dass er nicht auf veraltete Comedy-Muster zurückgreift. Über „Geschickt eingefädelt“ verrät Dennis vorab: „In meinem Programm lache ich fast nur über mich. Ich denke, die Leute sind müde von Comedians, die sich auf Kosten anderer lustig machen.“