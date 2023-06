Nach „Bergdoktor“-Dreharbeiten: Ronja Forcher knutscht mit ihrem Mann im See

„Bergdoktor“-Star Ronja Forcher ist zurück in der Region Wilder Kaiser. Abseits der Dreharbeiten zu der beliebten ZDF-Serie vergnügte sich die österreichische Schauspielerin mit ihrem Ehemann im See.

Wilder Kaiser - Dieser Tage dreht Ronja Forcher (27) offenbar wieder für „Der Bergdoktor“. „Er steht noch, der Kaiser“, schreibt die 27-Jährige in einer Instagram-Story und zeigt Eindrücke von ihrer Ankunft in der Region. Die österreichische Schauspielerin denkt vor Ort aber nicht nur an Arbeit – ganz im Gegenteil sogar. „Auf ein paar echt schöne Tage hier“, schreibt sie weiter.

Forcher deutet in weiteren Storys an, wie toll die letzten Tage für sie waren. „Komme immer noch nicht drauf klar, wie schön der Samstag doch war“, schreibt sie zu einem Bild von sich und ihrem Ehemann Felix Briegel (26). Ein weiterer Clip zeigt die beiden am See mit zwei Enten. In einem anderen planscht das verliebte Paar innig im Wasser – und knutscht! „Living my happiest life right now“ (übersetzt in etwa: „Lebe gerade mein glücklichstes Leben“), schreibt sie dazu an ihren Mann gerichtet.

Ronja Forcher steht gerade für die neue Staffel von „Der Bergdoktor“ vor der Kamera. Abseits des Drehs genießt die Schauspielerin die Zeit mit ihrem Mann Felix Briegel. © Instagram / ronjaforcher & Instagram / ronjaforcher

Ronja Forcher und Felix Briegel sind seit vergangenem Jahr verheiratet. In der gemeinsamen Heimat Tirol gab sich das Schauspielpaar im August das Jawort. „Weil du mit mir ins Ungewisse springst, und dabei noch Anlauf nimmst. Weil sich mit dir jeder Tag leicht anfühlt. […] Deshalb und wegen tausend weiteren Gründen, liebe ich es, deine Frau zu sein!“, erklärte die Österreicherin damals bei Instagram.

Neue „Bergdoktor“-Filme ab Anfang 2024

Seit der ersten Staffel aus dem Jahr 2008 verkörpert Forcher in der ZDF-Erfolgsserie Lilli Gruber, die Tochter von Bergdoktor Martin Gruber, der von Hans Sigl (53) gespielt wird. Die letzte Folge der 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ war im Februar zu sehen. Neue Episoden werden aber bereits gedreht. Ende April meldeten sich Forcher und Sigl mit einem kurzen Video auf Instagram und bestätigten, dass der Dreh für die 17. Staffel begonnen hat.

Laut der Filmproduktionsgesellschaft ndF laufen die Dreharbeiten bis Dezember 2023. In Ellmau, Söll, Going und Umgebung entstehen demnach acht rund 90-minütige Filme, die voraussichtlich ab Anfang 2024 im ZDF ausgestrahlt werden sollen. Mit dabei sind neben Sigl und Forcher unter anderem auch Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Natalie O‘Hara, Andrea Gerhard, Mark Keller und Rebecca Immanuel.

Abseits des Sets wurde der Lilli-Gruber-Darstellerin kürzlich eine besondere Ehre zuteil: Nach Ronja Forcher wurde eine Blume benannt. Verwendete Quellen: Instagram, ndf.de