„Der Bergdoktor“: Serien-Star packt kuriose Geschichte über ihre neue Beziehung aus

Von: Jennifer Kuhn

Schauspielerin Annika Ernst postet ein Selfie auf ihrem Instagram-Account © instagram.com/annikaaaaaaaaaa

Schauspielerin Annika Ernst ist neu verliebt - und zwar in ihren Nachbarn. Doch eigentlich wollte sie ihren Partner mit einer anderen Frau verkuppeln. Doch es kam alles anders.

Scheffau/Österreich - Schauspielerin Annika Ernst kennen TV-Zuschauer eher unter dem Namen Dr. Johanna Rüdiger in der erfolgreichen ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Nun plauderte die 39-Jährige ein wenig über ihr Privatleben - so gab sie zu, dass sie ihren aktuellen Partner eigentlich mit einer anderen Frau damals verkuppeln wollte. Wie es dazu kam, erzählt die Bergdoktor-Schauspielerin nun selbst in einem Interview.

„Der Bergdoktor“(ZDF): Schauspielerin Annika Ernst wollte ihren Freund verkuppeln

Im vergangenen Jahr verliebte sich der Serien-Star in ihren Nachbarn. Im Gespräch mit Bunte gab sie aber dazu, dass sie ihn gar nicht selbst als potenziellen Partner gesehen hatte - sondern ihn eher mit einer anderen Frau aus ihrem Umkreis verkuppeln wollte. „Weil ich ihn so nett fand, habe ich sogar mit meinem damaligen Freund überlegt, ob ich nicht eine nette Frau für ihn kennen würde. Aber mir ist keine zum Verkuppeln eingefallen!“. Doch es kam alles anders - nachdem sich die 39-Jährige 2020 von ihrem Freund und Produzent Oliver Dressnandt nach fünf Jahren trennte, wollte sie eigentlich so schnell keinen neuen Mann in ihr Leben lassen. Bis sie sich selbst in ihren Nachbarn Robert verliebte. „Ich wollte erst mal keine neue Beziehung, hatte keine Sorge, wie ich in der Pandemie-Zeit einen Mann finden soll. Ich hatte auch keine Lust auf Online-Dating“, gestand sie weiter im Interview. „Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, lieben Sport, sind Frühaufsteher, ernähren uns gesund“, ergänzte die Schauspielerin weiter.

Bergdoktor-Star Annika Ernst: „Wir haben fünf Minuten zwischen Fahrstuhl und Haustür geplaudert“

Kennengerlernt haben sie sich also im gleichen Haus - klar: „Wir haben fünf Minuten zwischen Fahrstuhl und Haustür geplaudert und dann ausgemacht, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten wollen“, so Annika Ernst. Anschließend hätten sie ihre Telefonnummern ausgetauscht und sich zum Wein trinken getroffen. „Nach dem Abend habe ich meiner besten Freundin gesagt, dass ich mich in den Mann aus der zweiten Etage verliebt habe“. Beide haben jeweils ein Kind im Teenageralter aus früheren Beziehungen.