„Der Countdown läuft“: Andrea Berg kündigt für Freitag große Überraschung an

Von: Lisa Klugmayer

Endlich wieder News von Andrea Berg. Die Schlagersängerin meldet sich via Instagram mit einer Videobotschaft bei ihren Fans. Obwohl der Clip nur sieben Sekunden lang ist, sind ihre Fans völlig begeistert.

Endlich wieder News von Andrea Berg. Die Schlagersängerin meldet sich via Instagram mit einer Videobotschaft bei ihren Fans. Obwohl der Clip nur sieben Sekunden lang ist, sind ihre Fans völlig begeistert.

Aspach - Um Andrea Berg war es die letzten Wochen verhältnismäßig ruhig: Ihr letzter TV-Auftritt war in der Silvestershow mit Jörg Pilawa und auf ihrem Instagram-Account bekommen Fans nur hin und wieder ein Update. Nun kündigt die Schlagersängerin eine Überraschung für Freitag (8. April 2022) an - und ihre Fans können es kaum erwarten.

„Der Countdown läuft“. Drei Wörter reichen aus, um die Fans von Andrea Berg zu begeistern. Mit einer kurzen Videobotschaft meldet sie sich bei ihren Fans und verspricht Großes.

Mit rosaroter Hippie-Brille und cooler Bikerjacke spricht Andrea Berg direkt zu ihren Fans. „Hallo ihr Lieben, endlich ist es so weit. Ich freu mich schon total auf Freitag. Seid gespannt“, so die Schlagersängerin. Zugegeben: Viele Informationen sind das nicht gerade. Trotzdem sind ihre 128.000 Instagram-Fans völlig außer sich.

„Freue mich auf alles, was von dir kommt“: Fans von Andrea Berg außer sich

Neben zahlreichen Herzchen-Emojis sammelt die kurze Videobotschaft von Andrea Berg innerhalb von kürzester Zeit viele aufgeregte Kommentare. So schreib ein Fan beispielsweise: „Omg Vorfreude“. Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: „Ich bin schon so aufgeregt und freue mich auf alles, was von dir kommt! “. „Wir freuen uns auch, um das Geheimnis zu erfahren, also bis Freitag“, lautet ein dritter Kommentar.

Andrea Berg kündigt auf ihren Instagram-Account eine Überraschung an. Fans können es kaum erwarten, wie diese Kommentare deutlich zeigen (Fototmontage) © Instagram/Andrea Berg

2022 ist für Andrea Berg er ganz besonderes Jahr. Die Schlagersängerin feiert nämlich ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Dazu gibt es natürlich auch eine eigene Show - moderiert wird das TV-Highlight von niemand geringeren als Giovanni Zarrella. Verwendete Quellen: Instagram/andreabergoffiziell