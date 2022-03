DSDS-Star Pietro Lombardi wieder Onkel geworden: Sein Bruder ist zum zweiten Mal Papa

Teilen

Marco Lombardi mit seinem ersten Sohn © Instagram/marco__lombardi_

DSDS-Star Pietro Lombardi wird wieder Onkel. Sein Bruder Marco bekam am 2. März seinen zweiten Sohn.

Pietro Lombardi (29) ist überglücklich, denn er wird zum zweiten Mal Onkel. Sein Bruder Marco Lombardi ist erneut Vater geworden und hat zusammen mit seiner Frau Valeria einen weiteren Sohn bekommen. Somit hat Sänger Pietro Lombardi nun zwei Neffen. 2015 kam bereits der erste Sohn von Marco Lombardi auf die Welt. Im selben Jahr hat auch Pietro Lombardis und Sarah Engels (29) Sohn Alessio das Licht der Welt erblickt.

Diese gute Nachricht verkündete der ehemalige DSDS-Juror über seine Instagram Story. So postete Pietro Lombardi am Montag ein Foto von den Baby-Füßen seines Neffen, die in eine kuschelige Decke eingewickelt waren. Und er schrieb dazu: „Wieder Onkel geworden! Glückwunsch, Marco“.

Sein Neffe heißt Diego Emilio Lombardi

Und auch der frischgebackene Vater und die Mutter verkünden die Geburt ihres Sohnes stolz auf Instagram. Dabei verraten die beiden auch das Alter und den Namen. Unter ein Foto schreibt Valerie: „Diego Emilio Lombardi Wir halten Dich fest, für immer. Endlich bist Du da. 02.03.2022.“ Und Marco postet eine Story in der er schreibt, dass es „ein unbeschreiblich schönes Gefühl“ ist, seinen Sohn in den Armen zu halten.