Der Frau gefällt‘s: Ralph Siegel hat 25 Kilo abgenommen

Für seine Oper hat der Komponist Ralph Siegel abgenommen. Seine 39 Jahre jüngere Frau Laura ist mehr als glücklich mit dem „neuen“ Ralph. (Fotomontage) © IMAGO/Chris Emil Janßen & IMAGO/Panama Pictures

Für seine Oper hat der Komponist Ralph Siegel abgenommen. Seine 39 Jahre jüngere Frau Laura ist mehr als glücklich mit dem „neuen“ Ralph.

München – Ralph Siegel ist einer von Deutschlands berühmtesten Komponisten. So zum Beispiel komponierte er auch das Musical „Zeppelin“, das im letzten Jahr seine Uraufführung feierte. Sein neustes Werk steht auch schon in den Startlöchern. „‘N bisschen Frieden“ heißt der Titel und wird am 20. Oktober im Duisburger Theater seine Premiere feiern. Dafür wollte auch der 77-Jährige fit sein und entschloss sich zu einem radikalen Schritt - Abnehmen.

Feigen, Käse und Sushi: Das ist das Diät-Geheimnis von Ralph Siegel

Über 25 Kilo hat der Komponist abgenommen und verrät im „Bild“ Interview auch gleich sein Geheimnis: „Ich esse keine Kohlenhydrate mehr, trinke nur noch ganz wenig Alkohol. Nur nachts, wenn ich um ein Uhr aus dem Studio komme, gönne ich mir einen Whisky. Ich ernähre mich hauptsächlich von Feigen, Käse und Sushi“. Seine 39 Jahre jüngere Frau Laura ist mehr als glücklich mit dem „neuen“ Ralph. „Ich bin sehr stolz auf Ralph, wie konsequent er abgenommen hat“, berichtet die 38-Jährige stolz gegenüber der „Bild“.