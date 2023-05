Pietro Lombardi verrät, wem Söhnchen Leano ähnlicher sieht

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben das Gesicht des gemeinsamen Sohnes bisher noch nicht öffentlich gezeigt. Nun verriet der Vater, wem Leano ähnlicher sieht.

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (27) haben Anfang des Jahres ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Bisher gibt es keine Fotos vom Baby – Doch nun verrieten die frisch gebackenen Eltern, wem der Kleine ähnlich sieht. Pietro Lombardi hat bereits einen Sohn namens Alessio (7) mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30). Und auch sein zweites Kind ist ein Sohn geworden, den die Eltern Leano Romeo genannt haben.

Der DSDS-Juror hat in seiner Instagram Story eine Frage-Antwort-Runde gestartet. Dabei wollte ein treuer Fan wissen, wem denn der kleine Leano ähnlich sieht. Der 30-Jährige antwortete: „Gute Mischung aus beiden“. Außerdem fügte er hinzu, dass Leano die Augen seiner Mutter hätte und „der Mund ist komplett Papa.“ Der Sänger ist rundum zufrieden: „Ein wunderschöner Junge. Wir sind so verliebt in den Kleinen.

Auch Laura Maria Rypa ist ganz Pietros Meinung. Die Eltern zeigen das Gesicht ihres Sohnes bewusst nicht auf social Media, bis er älter ist und sich dann selbst dazu entscheiden kann. Doch das ist manchmal nicht einfach, gesteht Laura: „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich manchmal Leano zeigen würde. Er ist einfach so ein schönes Kind.“ Die Fans sind bereits gespannt auf die ersten Bilder von Leano, doch sie müssen sich noch gedulden.