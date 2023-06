Der royale Sommer wird pink: Prinzessin Kate treibt den angesagten Barbie-Trend auf die Spitze

Von: Annemarie Göbbel

Eigentlich ist Kate Middleton der klassische Typ. Doch jetzt greift die Prinzessin gleich mehrfach auf Pink. Sie ist nicht die Einzige Royal, die sich bewusst für die Bonbon-Farbe entscheidet.

London – Eine strahlende Kate Middleton (41) besuchte zuletzt im rosafarbenen zweiteiligen Hosenanzug die Kinship Carers in der Saint Pancras Community Association in London. Stylisten sagen, dass die „ermutigende“ Farbe „Freundlichkeit“ repräsentiere. Das macht sich offenbar nicht nur Kate, zunutze. Auch Letizia von Spanien (50) und Máxima der Niederlanden (52) zunutze. Sie erschienen am selben Tag in Pink. Haben sich die Royals etwa abgesprochen?

Prinzessin Kate treibt den Modetrend in Hot Pink und zartem Rosa eine Woche lang auf die Spitze

Schon bei der Chelsea Flower Show hatte die Prinzessin von Wales in ihrem recyceltes pinken Kleid von ME+EM die Fotografen gehörig aus dem Konzept gebracht. Wozu Blumen knipsen, wenn auch ein schöner royaler Farbtupfer zu haben war. Keine Frage: Rosa ist auf dem Vormarsch, denn die Nuancen von Pastell bis Knallig erobern die Laufstege der kommenden Saison – die Botschaft traf offenbar auch bei anderen adligen Ladys auf offene Ohren.

Am selben Tag wurde auch Königin Maxima der Niederlande bei einem Arbeitsbesuch bei NXP Semiconductors in Nijmegen in einem rosafarbenen Outfit von Natan Couture abgelichtet. Die spanische Königin Letizia zeigte sich in einer zartrosa Bluse und weißen Culottes von Boss bei der Konfirmation ihrer jüngeren Tochter Infantin Sofía von Spanien (16) in Aravaca. Die Prinzessin ihrerseits griff ebenfalls zur Trendfarbe und trug einen Jumpsuit in Fuchsia von Cayro Woman.

Kate weiß, dass alle Augen auf sie gerichtet sind und dass sie als Modeikone und Trendsetterin gilt

Königin Máxima der Niederlande (li.), Königin Letizia (Mi. li.) mit ihrer Tochter Infantin Sofía (Mi. re.) und Prinzessin Kate lieben ihre Pretty-in-Pink-Momente (Fotomontage) © PPE/Imago & Future Image International/Imago & Cover-Images/Imago

Sibel Servcan, Mode-Trendexpertin und Gründerin von Belissh verrät bei Dailymail, warum der Ton gerade so angesagt ist: „Die jüngste Explosion von Pink als beliebte Farbe für Outfits und Accessoires wird sicherlich durch die Aufregung um den kommenden Barbie-Film (der im Juli erscheint) [mit der Australierin Margot Robbie (32) als Barbie und Ryan Gosling (42) als Ken] in den Hauptrollen angeheizt“, weiß sie. Außerdem sei die Farbe auch ein zentrales Thema auf der Modewoche in der Herbst/Winter Kollektion 2023 von Valentino gewesen, die ihren bedeutenden Einfluss auf die Looks dieser Saison genommen hätte, erklärt die Kennerin.

Prinzessin Kate treibt ihre Pink-Laune diese Woche auf die Spitze. Bei drei Auftritten setzte die dreifache Mutter auf die Knallfarbe. Keine Frage: Kates Sommer wird Pink, da kann sie noch so oft betonen, dass ihre Lieblingsfarbe Grün sei (Fotomontage). © Cover-Images/Imago & Dinendra Haria/Imago & Stephen Lock/Imago

Laut Sibel könnten sich die Royals jedoch auch aus anderen Gründen für den Farbton entschieden haben: „Für die Generation Z symbolisiert Pink jetzt den neuen Wunsch, Weiblichkeit mutig und ohne Einschränkungen oder Stereotypen auszudrücken“. Dem stimmt auch die Stylistin Rochelle White zu und pflichtet Sibel bei Femail bei: „Die Farbe Rosa ist ermächtigend, hübsch, schmeichelhaft und stark“. Sie fügt hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass es in der königlichen Familie eine Veränderung gegeben hat, und [da] Kates Aufgaben und Auftritte zugenommen haben, fühlt sie sich wahrscheinlich wohler mit sich selbst, ihrer Rolle und den Outfits, die sie trägt. Kate ist offenbar nicht länger gefrustet, dass es bei ihr oft nur um Fashion geht. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk