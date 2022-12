Der Spiegel ist schuld: Daniela Katzenberger zeigt beim Shoppen ihre Cellulite in der Umkleide

Teilen

Ihren Fans auf Instagram zeigt Daniela Katzenberger in einem neuen Video, was sie beim Einkaufen so richtig nervt. Dafür posiert die sympathische Blondine vorm Spiegel.

Ludwigshafen – Auf ihrem Instagram-Profil hat Daniela Katzenberger ein neues Video hochgeladen. Offensichtlich war die Kult-Blondine shoppen, denn sie führt in dem Clip vor dem heimischen Spiegel ein neues Kleid vor. Das golden-glitzernde Minikleid bezaubert mit einem verführerischen Ausschnitt und einem überkreuzten Schlitz auf der Vorderseite. Keine Frage, das Kleid steht ihr super und schmeichelt ihrer Figur.

Doch dann kommt im Gegensatz dazu die Aufnahme, die der Reality-Star in der Umkleide des Ladens aufgenommen hat. Hier bietet sich ein ganz anderes Bild, denn auf Danielas Oberschenkeln sind kleine Dellen zu sehen. Natürlich haben alle Frauen irgendwo ein wenig Cellulite, aber warum sieht man sie nur im Licht der Umkleidekabine? Daniela meinte dazu: „Spiegel zu Hause vs. Spiegel in der Umkleide. Wer kennt’s?“ und lachte im zweiten Teil ihres Videos ein wenig ratlos.

Fans pflichten Daniela Katzenberger nach Cellulite-Spiegel-Foto bei

Anscheinend ist das Problem einigen Fans bekannt, denn sie stimmen der 36-Jährigen in den Kommentaren zu. Eine Userin meinte: „Die machen da extra so ein fieses Licht von oben. Völlig unrealistisch!“, während eine andere schrieb: „Nur warum!? Würden die in den Umkleiden schöneres Licht verwenden, wäre das doch verkaufsfördernd. Ich verstehe es nicht“. Einen witzigen Spruch gab es von der Moderatorin und Sängerin Kim Fisher (53). Sie war der Ansicht: „Die Socken holen es wieder raus!“