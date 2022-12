“Der übelste Eyecatcher”: Anne Wünsche hat nun pinkfarbene Strähnchen

Anne Wünsche entschied sich für pinke Haarsträhnen. Der Star ließ sich auf ein Umstyling ein. © Instagram

Berlin – Anne Wünsche (31) ist bekannt für ihren verrückten und zugleich charmanten Charakter und sorgt für reichlich Entertainment mit ihrer witzigen Art. Dass sie öfter mal zu gewagten Outfits greift, ist ebenfalls kein Geheimnis. Nun aber ist sie noch einen Schritt weiter gegangen: die Blondine färbte sich kurzerhand pinke Strähnen ins Haar!

Auf Instagram teilt die Influencerin bereits seit Jahren ihr Leben mit ihren Fans. Oft muss sie Kritik einstecken, denn sie ist als schwarzes Schaf bekannt, welches gerne mal aus der Reihe tanzt. So auch bei ihrem Umstyling. In Annes Story konnten Follower sie nun zum Friseur begleiten. Ganz stolz präsentiert die dreifache Mama am Ende das Ergebnis: die Haare sind ein ganzes Stück kürzer geworden und knallpinke Strähnchen zieren den Blondschopf.

Findet Partner Karim Annes neue Haare genauso sexy?

Auf Instagram schwärmt Anne: “Es ist einfach perfekt! Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig! Und vor allem knallt es, es ist der übelste Eyecatcher.” Was wohl ihr Liebster, Synchronsprecher Karim El Kammouchi (34), dazu sagt? Der Vater des gemeinsamen Sohnes Sávio Elio, war eher weniger begeistert. Anfangs scheint er auf einen schlechten Witz gehofft zu haben und dachte, seine Anne will ihn nur auf den Arm nehmen.

Auch wenn Anne in ihrer Story scherzte, dass sie nun wohl bald Single sein wird und darauf anspielt, dass Karim sie aufgrund der pinken Haare verlässt, wird der Schönling sich bestimmt an Annes neuen Look gewöhnen. Dass ihr bunte Haarfarben gut stehen, zeigt sie bereits mit gephotoshoppten grünen Haaren in ihrem Grinch-Adventskalendar-Special auf Instagram. Da kann Karim erleichtert sein, dass Anne nun eher zum pinken Barbie-Look greift, als zum grünen Grinch-Style.