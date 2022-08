Giovanni Zarrella, Marie Reim, Söhne Mannheims: ZDF-Fernsehgarten-Gäste stehen fest

Am 21. August fällt der „ZDF-Fernsehgarten“ leider aus © IMAGO/Eibner & IMAGO/Revierfoto

Der ZDF-Fernsehgarten 2022 geht am Sonntag, 14. August, in die nächste Runde und läuft bis 25. September. Auf diese berühmten Gesichter können sich die Fans freuen.

Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist in eine neue Saison gestartet. Die beliebte Open-Air-Show, moderiert von Andrea Kiewel (56), hat dabei so einiges zu bieten. In den Frühlings- und Sommermonaten begrüßt Moderatorin “Kiwi” jede Woche zahlreiche prominente Gäste im „ZDF-Fernsehgarten.

Der ZDF-Fernsehgarten gehört in Deutschland zu den beliebtesten Sendungen am Sonntagvormittag. Am 8. Mai startete auf dem ZDF-Gelände in Mainz die 36. Staffel der beliebten Musikshow. Zuschauer, die nicht Live mit dabei sein können, verfolgen die Übertragung anschließend jeden Sonntagvormittag im ZDF.

Am Sonntag, 14. August, geht der ZDF-Fernsehgarten 2022 in die nächste Runde. Auf welche Gäste ihr euch freuen könnt und welches Programm euch erwartet, erfahrt ihr hier. Fernsehgarten-Fans wird es freuen zu hören, dass die Gästeliste von Kiwi bereits feststeht. Mit dabei sind einige hochkarätige Schlagerstars.

Fernsehgarten-Fans aufgepasst: Auf diese Gäste könnt ihr euch freuen

Diesen Sonntag, 14. August, präsentiert Moderatorin Andrea Kiewel unter dem Motto „Kennste das?!“ eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Service, Artistik und erstaunlichen Kuriositäten. Dazu hat sich Kiwi einige hochkarätige Gäste eingeladen. Mit dabei sind Giovanni Zarrella, Söhne Mannheims, Eric Philippi, Marie Reim, Justin Jesso, Steffen Jung, Magic Affair, Alle Achtung und Daniele Puccia. Am Sonntag, 14. August 2022, beginnt der „ZDF-Fernsehgarten“ wieder wie gewohnt um 12:00 Uhr und endet um 14:10 Uhr.

Wegen der European Championships in München 2022 findet am 21. August 2022 findet kein ZDF-Fernsehgarten statt. Am 28. August 2022 geht es jedoch wie gewohnt weiter, mit dem Thema: Rock im Garten. Die Gäste sind unter anderen Mando Diao, Saltatio Mortis, Kissin Dynamite, Smash Into Peaces, The Baseballs und Doro.

