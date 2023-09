Deshalb dürfen Prinz George und Prinz William bald nicht mehr gemeinsam in den Urlaub fliegen

Von: Annemarie Göbbel

Es gibt viele Regeln für königliche Mitglieder auf Auslandsreisen, eine ganz besonderes harte Änderung tritt in Kraft, wenn ein junger Thronfolger zwölf Jahre alt wird.

Windsor – Im britischen Königshaus stehen bald wieder Veränderungen an. Betroffen sind davon Kate Middleton (41), Prinz William (40) und in ganz besonders großem Maße ihr ältester Sohn Prinz George (10). Auch wenn die „jungen“ Royals auf viele Konventionen pfeifen, an mancher Tradition, die schon unter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) galt, kommt auch das Prinzenpaar von Wales nicht vorbei.

Würden Vater und Sohn bei einem Flugzeugabsturz verunglücken, wär säße dann in Zukunft auf dem Thron?

Seit er auf der Welt ist, führen seine Eltern Georgie, wie er liebevoll im Volksmund genannt wird, sanft an die Tatsache heran, dass er einmal König von Großbritannien sein wird. Was in den Ohren eines 10-Jährigen vielleicht cool klingt, bringt in Wahrheit aber so manche Bürde mit sich. In gleichem Maße wie sich der Radius und Horizont des jungen Prinzen erweitern, dürfte eine bald eintretende Regel den Royal künftig einschränken.

Dabei beging der künftige Thronfolger seine erste Auslandsreise schon mit zarten acht Monaten. Als damals noch Herzogspaar von Cambridge, hatten seine Eltern Baby George mit auf ihren Flug nach Neuseeland genommen. Unzählige Flüge folgten, doch damit dürfte in zwei Jahren Schluss sein. Denn ein Flugverbot soll die britische Thronfolge sichern. Die strikte Regel sieht vor, dass Prinz William und Prinz George ab dessen 12. Geburtstag nicht mehr gemeinsam fliegen dürfen. Damit soll die Thronfolge sichergestellt werden, berichtet der britische Mirror. Würden Vater und Sohn bei einem Flugzeugabsturz verunglücken, wer säße dann in Zukunft auf dem Thron?

Keine Regel ohne Grund Ein weiterer wichtige Royal-Regel besagt, dass jede königliche weibliche Person ein schwarzes Kleid mit sich führen muss. Als ihr Vater, König Georg VI. (56, † 1952) starb, befand sich seine Tochter Elizabeth auf einer Reise in Kenia und hatte für ihre plötzliche Rückkehr nach Großbritannien kein schwarzes Kleid im Gepäck. Als ihr Flugzeug am Londoner Flughafen landete, wurde ihr ein passendes Kleid mit an Bord gebracht, das sie vor dem Aussteigen anziehen konnte.

Prinz William reist, seit er zwölf Jahre alt, ist als einsamer Passagier durch die Lüfte

Auch Prinz William traf das Prozedere. Im Podcast „A Right Royal Podcast“ sprach Graham Laurie, der ehemalige Pilot von König Charles III. (74), über die Regel und wie sie sich auf den jungen Prinz William auswirkte, als er 1994 sein zwölftes Lebensjahr erreichte: „Interessanterweise sind alle vier geflogen: der Prinz (Charles), die Prinzessin (Diana), Prinz William und Prinz Harry – bis Prinz William zwölf Jahre alt war. Danach musste er ein separates Flugzeug haben [. . .] Als William zwölf wurde, flog er ganz normal in einer 125 von Northolt [Militärflugplatz der Royal Air Force im Westen Londons] und wir flogen mit der 146, mit den drei anderen Royals an Bord“, berichtet der königliche Kapitän.

Prinz George wird bald seinen eigenen Piloten begrüßen müssen. Bis zu seinem 12. Geburtstag darf die Familie mit Ausnahmegenehmigung des Königs zusammen in einen Flieger steigen (Fotomontage). © Chris Jackson/Imago & Dave Shopland/Imago

Tragischer Hintergrund des Regelwerk ist, dass bereits drei Royals bei Flugunfällen ums Leben gekommen sind. Die Schwester von Prinz Philip (99, † 2021), Prinzessin Cecile (26, † 1937) kam jung bei einem Absturz ums Leben, der Onkel der verstorbenen Queen, Prinz George, Herzog von Kent (39, † 1942) und der Cousin der Königin, Prinz William von Gloucester (30, † 1972) kam bei einer Flugschau ums Leben. Die britischen Royals haben ihre Konsequenzen aus solchen Ereignissen gezogen, nach denen die heutige Thronfolge funktioniert. Bleibt zu hoffen, dass George und sein Vater sich darüber nicht entfremden. Verwendete Quellen: mirror.co.uk