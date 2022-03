„Deshalb war es wohl witzig“: Bryan Adams teilt gegen Oliver Pocher aus

„Ich bin keine Tussi“: „Let‘s Dance“-Star Cheyenne Ochsenknecht packt auf dem Bauernhof mit an

Der Liebe wegen ist Cheyenne Ochsenknecht von Berlin in die österreichische Provinz, südwestlich von Graz, gezogen. Dort packt die junge Mutter auf dem Hof, den sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Nino betreibt, auch ordentlich an. Ihrem „Tussi“-Status sagt die „Let‘s Dance“-Teilnehmerin damit den Kampf an.