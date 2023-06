Auftritt seiner Freundin Eva: Desinteressierter Stefan Mross undercover mit Mass im Bierzelt gesichtet

Von: Elena Rothammer

Teilen

Am Samstag trat Eva Luginger in einem Bierzelt in Bayern auf. Ihr Partner Stefan Mross saß ebenfalls im Publikum – war allerdings eher dem Alkohol zugetan, anstatt die Performance seiner Freundin zu verfolgen.

Geisenhausen – Auf dem Dorffest in Geisenhausen stand am Samstag Eva Luginger (35) mitsamt ihrem Vater Ulrich auf der Bühne und versuchte das Publikum zu unterhalten. Darunter befand sich auch ihr Freund Stefan Mross (47). Der Schlagerstar hatte allerdings wenig für die Show seiner Partnerin übrig, sondern wurde stattdessen desinteressiert im Bierzelt gesichtet, wie er sich dem Alkohol widmete.

Während Eva Luginger performt, konzentriert sich Stefan Mross auf den Alkohol

Auf Fotos, die Bild vorliegen, ist Stefan Mross zwar im Publikum bei Eva Lugingers Auftritt zu sehen, die Bühne hatte er allerdings kaum im Blick. Stattdessen konzentrierte er sich auf das Bier und zischte eine Mass nach der anderen, während seine Freundin krampfhaft ihr Schunkel-Programm durchzog. Ein Alkoholproblem wurde dem Moderator sogar schon von seiner Ex Anna-Carina Woitschack (30) nachgesagt, was er jedoch vehement abstreitet.

TV-Antrag, Luxus-Wohnwagen, Ehe-Aus: Die Liebe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Auffällig ist auch, dass Stefan Mross immer wieder völlig abwesend wirkte. Hin und wieder unterhielt er sich mit anderen Gästen, hockte ansonsten aber teilnahmslos und unrasiert auf den Bänken. Auch der Alkohol schien seine Stimmung nicht zu heben – obwohl er nach einigen Maß Bier laut Bild sogar noch auf Cocktails umgestiegen ist. „Am Ende war Stefan Mross ziemlich betrunken“, meinte ein Augenzeuge.

Eva Luginger war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack Mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung dürften Stefan Mross und Eva Luginger vor allem Anna-Carina Woitschack schwer getroffen haben. Denn die beiden Sängerinnen waren lange eng befreundet, nahmen beide bei DSDS teil und zeigten sich auf gemeinsamen Fotos stets innig und vertraut. Auch bei „Immer wieder sonntags“, das Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau gemeinsam moderierten, war Eva zu Gast. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen den beiden laut bild.de gekippt sein – beide Frauen reden kein Wort mehr miteinander und Anna-Carina teilte bei Instagram eine kryptische Botschaft. „Sei stolz darauf, wie du die letzten Monate gemeistert hast“, spielte sie darin zweifellos auf das neue Liebesglück ihres Ex an.

Augenzeugen zerreißen Eva Lugingers Bierzelt-Auftritt, der auch Stefan Mross nicht interessierte

Ob es denn an Eva Lugingers Show lag, dass sich Stefan Mross noch nicht einmal bemühte, begeistert zu wirken? Ein Augenzeuge ließ im Gespräch mit Bild kein gutes Haar an ihrer Performance. „Das Programm war voll peinlich und zum Fremdschämen. Deshalb interessierten sich die meisten im Zelt mehr für ihr Bier als für die Darbietung auf der Bühne.“ Stefan Mross sei da keine Ausnahme gewesen.

Auch nach dem Auftritt war von Harmonie keine Spur. Die beiden diskutierten schlecht gelaunt miteinander. Dabei wird gemunkelt, dass Stefan Mross und Eva Luginger bald sogar gemeinsam auf der Bühne stehen sollen. Verwendete Quellen: bild.de