Désirée Nick attackiert GNTM-Chefin Heidi Klum: „Sehe besser aus als Du“

Désirée Nick stichelt auf Instagram gegen Heidi Klum © Instagram/Désirée Nick & Imago

Désirée Nick ist bekannt für ihre spitze Zunge. Die hat nun auch Heidi Klum zu spüren bekommen. Was hat es mit der Attacke der TV-Persönlichkeit gegen die „GNTM“-Chefin auf sich?

Berlin – Heidi Klum (48) ist es in ihrer langen Karriere gewohnt, dass sie nicht jeder mag. Nun hat sich aber auch eine TV-Kollegin in die Riege der Hater eingereiht und eine fiese Bemerkung zu Heidis Aussehen gemacht. Désirée Nick (65) liegt es nun mal in der Natur, ihre spitze Zunge gegen alles und jeden einzusetzen. Da macht es auch keinen Unterschied, ob ihr Opfer ein international gefeiertes und erfolgreiches Model ist.

In einem Video, das Désirée auf Instagram postete, setzte sie jetzt zu einem kleinen Seitenhieb gegen Heidi an. Der Clip zeigt die Blondine im Badeanzug in sexy Pose auf einem Balkon. Darunter schreibt sie: „Liebe Heidi Klum-Kaulitz, ich zeige dir mal, wie Posing geht. Ab 50 wird das nämlich alles anders. Du hast noch ganze 12 Monate. Mach dich bereit und bleib von Schönheitsoperationen weg. Dieser Körper wurde von der Natur geschaffen. Lipo macht Beulen.“

Außerdem deutet sie an, dass sie sich mit dem Video gerne für die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“ bewerben würde, in die sie mittlerweile tatsächlich gut reinpassen würde. In der aktuellen 17. Staffel hat Heidi nämlich eine Diversität an Models wie nie zuvor. Die Kandidatinnen sind klein, groß, schlank, curvy, haben jede erdenkliche Hautfarbe und sind zwischen 18 und 68 Jahren alt.

Désirée Nick attackiert „GNTM“-Chefin Heidi Klum

„Bin ich bei GNTM23 dabei? Dies ist ein Bewerbungsvideo“, schreibt Désirée unter dem Post weiter. Wer genau hinhört, der kann sich aber denken, dass die Comedienne Heidi wohl nur etwas veräppeln wollte.

In dem Video spricht die ehemalige Ballerina nämlich auch und sagt: „Hallo Heidi, ich wollte dich was fragen. Darf ich mich bei dir nächstes Jahr für Germany Next Topmodel 60 plus bewerben? Werde ich das neue Germany’s Next Topmodel?“ Dann stichelt sie noch nach: „Also ich finde, ich sehe besser aus als du.“ So ganz ernst scheint die Aussage im sehr sarkastischen Ton aber nicht gemeint zu sein. Außerdem benutzt Désirée den Hashtag #fromdesireewithlove, also „Von Désirée mit Liebe“.