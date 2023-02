Deswegen kam uns die Stiefmutter beim Bergdoktor so bekannt vor

Teilen

Beim Bergdoktor ging es mal wieder hoch her! Mittendrin im Drama: Schauspielerin Katrin Lux, die seit Jahrzehnten eingefleischter Soap Star ist. (Fotomontage) © Instagram/Katrin Lux & ZDF/Erika Hauri

Beim Bergdoktor ging es mal wieder hoch her! Mittendrin im Drama: Schauspielerin Katrin Lux, die seit Jahrzehnten eingefleischter Soap Star ist.

In der jüngsten Folge des Bergdoktors drehte sich alles um den 17-jährigen Noah. Ein jugendlicher, der von Krankheitssymptomen geplagt wird, die jedoch schnell in den Hintergrund rücken. Denn Noah hat ernsthafte Probleme zuhause: Er ist in seine Stiefmutter verliebt. Mit dichten brünetten Locken, treuen braunen Augen und einem filigranen Gesicht kam besagte Stiefmutter vielen Zuschauern direkt bekannt vor. Und das zurecht. Gespielt wurde die Stiefmutter von Katrin Lux (42), die seit fast 25 Jahren vor der Kamera steht und eine alteingesessene Größe in der Soap-Szene ist.

Mit gerade einmal 18 Jahren begann die Karriere der gebürtigen Österreicherin mit der Hauptrolle in „Preis der Unschuld“. Es folgten Engagements in diversen deutschen Serien und Soaps wie „SOKO Kitzbühel“, „Für alle Fälle Stefanie“ oder dem „Tatort“. Ihre bekannteste Rolle bis dato jedoch war die der jungen, aufbrausenden Yasemin Garcia in der ARD-Vorabend-Soap „Marienhof“. Von 2005 bis zur Absetzung der Show im Jahr 2011 war der Soap Star hier in rund 300 Folgen zu sehen.

Katrin Lux im Soap-Olymp

Nach dem Aus von „Marienhof“ wollte die Schauspielerin Soaps und Telenovelas eigentlich gänzlich den Rücken kehren. „Nie wieder Soap“, schwor sie damals. Und doch: Schon kurz darauf wurde sie festes Ensemble-Mitglied der bayrischen Daily-Soap „Dahoam is dahoam“. Als energische Köchin Fanny Brunner stand sie hier 2013 bis 2021 vor der Kamera. Auf das 8-jährige Engagement folgte eine Hauptrolle in der österreichischen Comedyserie „Familiensache“. Doch nach schon wenigen Folgen wurde die Serie wieder eingestellt. Seitdem widmet sich die Österreicherin beruflich immer wechselnden Aufgaben – so wie zuletzt ihrem Auftritt beim Bergdoktor.

Und auch privat scheint es bei Katrin wunderbar zu laufen: Im Februar 2008 erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Im August 2013 heiratete sie den Kameramann Gudio Lux. Das Paar lebt gemeinsam mit der Tochter in Deutschland.