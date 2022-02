Helene Fischer veröffentlicht Video in engem Outfit mitten in der Baby-Pause - TV-Sender reagiert prompt

Von: Jennifer Lanzinger

Auftritte von Helene Fischer sind aktuell eher eine Seltenheit, doch nun können sich Fans über ein neues Video freuen. Die Schlagersängerin ist Teil der Olympischen Winterspiele.

Berlin - Schon seit einiger Zeit müssen Fans von Helene Fischer auf regelmäßige Updates oder gar Auftritte der hübschen Schlagersängerin verzichten. Grund für die aktuelle Pause ist allerdings ein ganz besonders schöner Anlass: die 37-Jährige wurde erst vor kurzem Mutter. Umso erfreuter dürften Schlagerfans jedoch von einem nun veröffentlichen Video sein, darin zeigt sich Helene genau so, wie sie ihre Fans lieben. Auch ein TV-Sender reagiert auf die Veröffentlichung.

Mitten in der Baby-Pause: Helene Fischer veröffentlicht Video - TV-Sender reagiert prompt

Es ist ihr neuer Song „Jetzt oder nie“, der Helene Fischer in den nächsten Wochen in Tausende Wohnzimmer bringen wird. Das neue Lied, das bereits auf Fischers Album „Rausch“ zu hören ist, ist nämlich der neue ARD-Olympia-Song. Die Sängerin selbst hofft auf einen Glückseffekt für die Athleten in Peking. „Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich ‚jetzt oder nie‘ geheißen hat. Meist habe ich mich für ‚jetzt‘ entschieden und bin damit gut gefahren“, sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde.“

Eröffnet wurden die Olympischen Winterspiele am Freitag, 4. Februar in Peking. Ebenfalls am Freitag veröffentlicht wurde das neue Musikvideo der Schlagersängerin - gedreht im September 2021. In einem engen schwarzen Outfit zeigt sich Helene in dem Clip genau so, wie sie ihre Fans in der Vergangenheit lieben gelernt haben. Unter dem veröffentlichten Video sammeln sich auch prompt zahlreiche begeisterte Kommentare. „Ein mega geiler Song“, „Ich liebe es“, „Mega starker Song“ und „Sie ist eine traumhaft schöne Frau“, lassen die Fans ihre Helene unter dem Video unter anderem wissen.

Helene Fischer ein Teil von den Olympischen Winterspielen - Zuschauer dürfen sich über neuen Song freuen

Und auch die ARD zeigt sich von dem Song begeistert. Wie die dpa unter Berufung auf den Sender berichtet, werde das Lied nun die TV-Zuschauer durch die Olympischen Winterspiele begleiten. Besonders die Zeile „Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein“ beschreibe den olympischen Geist perfekt.

Bereits im November durften sich Zuschauer über einen Auftritt der Schlagersängerin freuen. Helene nahm auf dem berühmten „Wetten, dass..?“-Sofa Platz.