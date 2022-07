Mit Tränen in den Augen: Detlef Steves beendet seine Schlagerkarriere

Detlef Steves verkündet mit Tränen in den Augen das Ende seiner Schlagerkarriere © RTL+

Tränenreicher Abschied: Detlef Steves verriet, dass er seine Schlagerkarriere beenden wird. Der Star hatte einen letzten Auftritt im Megapark.

Mallorca – Er möchte kein Ballermann-Sänger werden: Detlef “Deffi” Steves (53) entschied sich mit Tränen in den Augen dagegen, eine Karriere als Schlagerstar zu starten. Der „Hot oder Schrott“-Star hatte in kürzester Zeit daran gearbeitet, in der Schlagerbranche erfolgreich zu sein. Obwohl er das Ballermann-Publikum mit seinem Song „Deffinitiv“ begeistern konnte, scheint er sich in der Schlagerwelt nicht allzu wohl gefühlt zu haben und spielte einen letzten erfolgreichen Megapark-Auftritt.



Die TV-Persönlichkeit sprach jetzt darüber, warum er sich gegen eine Schlager-Karriere entschied. In einer Folge von „Detlef goes Schlager“ enthüllte er, dass die Arbeit an seiner Musik eine „Wahnsinns-Reise“ gewesen sei. In einem Videoclip von der „Detlef goes Schlager“-Folge, die auf „vox.de“ zu sehen ist, enthüllte der Star über seinen Abschied: „Für mich – so weh, wie mir das tut – ist diese Reise hier zu Ende!” Dass ihm sein Entschluss nicht ganz einfach gefallen ist, ist bei seinem tränenreichen Abschied zu erkennen. Zu den Gründen, warum er sich doch keine Schlager-Karriere am Ballermann vorstellen kann, gehören für die TV-Persönlichkeit unter anderem Stress, Magenschmerzen und dazu auch noch „Dünnpfiff“.

Detlef Steves: Tränenreicher Abschied von seiner Schlagerkarriere

Und auch Musikmanager Markus Krampe (51) findet es sehr schade, dass sich „Deffi“ von dem Schlager verabschiedet. Krampe erklärte etwas enttäuscht: „Schade, ich habe es schon klimpern hören an allen Ecken und Enden.“ Welche Pläne Steves hat, wenn es um seine Karriere geht, bleibt abzuwarten – in dem TV-Format machte er jedoch eine vielversprechende Andeutung. „Naja, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich nach hinten raus immer für einen kleinen Schabernack gut bin“, enthüllte er mit einem Augenzwinkern.



