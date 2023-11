Laut Umfrage: Henning Baum ist der „männlichste deutsche Promi“

Von: Diane Kofer

Titel für Aussehen oder besondere Leistungen werden oft vergeben – Schauspieler Henning Baum erhält nun eine ungewöhnliche Auszeichnung: für seine Männlichkeit.

Essen – Das People-Magazin kürt jährlich den „Sexiest Man Alive“. Diesen Titel konnte sich im vergangenen Jahr Marvel-Star Chris Evans (42) sicher. Aktuell können die Fans bereits für ihren Favoriten in 2023 abstimmen. Auch in Deutschland konnte ein Promi-Herr jetzt einen besonderen Titel abstauben. Der bezieht sich aber nicht ausschließlich auf sein Äußeres, sondern in erster Linie auf die männlichen Attribute, die er laut der Abstimmung verkörpert. Henning Baum (51) wird zum „männlichsten deutschen Promi“ gekürt.

Eindeutiges Ergebnis: Henning Baum steht laut Umfrage für pure Männlichkeit

Henning Baum ist vor allem für seine Rolle in „Der letzte Bulle“ bekannt – abseits der Schauspielkarriere darf er sich jetzt über einen Umfrage-Erfolg und den Titel „männlichster deutscher Promi“ freuen. In Zusammenarbeit mit dem Männermagazin Playboy hat bunte.de abstimmen lassen, welchen Star Deutschland besonders männlich findet. Was Männlichkeit dabei ausmacht, liegt im persönlichen Ermessen der Umfrage-Teilnehmer. Stärke und Mut seien aber ganz vorne vertreten. Auch Einfühlsamkeit und das offene Gespräch über Gefühle stehen demnach für den „männlichen“ Mann.

Henning Baum wurde in einer Umfrage zum „männlichsten deutschen Promi“ gewählt. © Imago/ Stephan Wallocha

Das Meinungsforschungsinstitut Norstat befragte 1020 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer in Deutschland – und kam zu einem eindeutigen Ergebnis. 51 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sprechen Henning Baum wohl genau diese Attribute der Männlichkeit zu – und wählen ihn mit ihrer Stimme zum „männlichsten deutschen Promi“. Während der TV-Star nach Auszählung aller Stimmen ganz klar vorne liegt, sieht es in einer rein weiblichen Abstimmung etwas anders aus: Bei Auswertung der Frauen-Stimmen, muss sich Henning Baum geschlagen geben – denn dort steht sein Kollege Elyas M. Barek (41) auf Platz eins.

Ob die Umfrage-Teilnehmer wirklich lediglich auf charakterliche Eigenschaften oder auch auf das Aussehen geachtet haben, ist nicht bekannt. Auf Äußerlichkeiten reduziert dürfte Henning Baum das Ergebnis aber auch relativ egal sein – obwohl er ziemlich durchtrainiert aussieht, hat er bereits zugegeben, eigentlich eine „Couch-Potato“, also ziemlich faul, zu sein. Henning Baum steht auf natürliche Schönheit. Verwendete Quelle: bunte.de