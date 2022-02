Deutscher Topstar postet 30 Jahre altes Foto: Erkennen Sie die heutige Berühmtheit?

Von: Christina Denk

Teilen

Ein deutscher Topstar hat auf Instagram ein 30 Jahre altes Foto gepostet. Die Follower sind begeistert. Ein Detail sticht sofort ins Auge.

München - Süße 18 Jahre war sie wohl auf diesem Foto alt. 30 Jahre später kennt sie mittlerweile ganz Deutschland. Die Rede ist von Barbara Schöneberger. Die Blondine hat auf Instagram ein altes Foto ausgegraben. „So sah es aus 1992“, kommentiert sie den Post. Den Followern fällt glatt eine Parallele zur aktuellen Zeit auf.

Barbara Schöneberger vor 30 Jahren: Die Strumpfhose des Stars kommt ihren Fans bekannt vor

Sonnenbrille im Haar, knallblaues Kleid und Handschuhe, dazu eine ausgefallene, rote Strumpfhose: In diesem Aufzug läuft Barbara Schöneberger auf dem Foto über den Laufsteg. Ganz schön gewagt, das Outfit. „Sie war jung und brauchte das Geld“, scherzt ein Follower prompt. „Als wäre die Zeit stehengeblieben…“, gibt Schauspieler Max von Thun sich dagegen charmant.

Ein Detail sticht vielen Followern auf dem Bild direkt ins Auge: Die ausgefallene Strumpfhose. Erinnert das nicht an aktuelle Modelle? Genau, aber nicht als Strumpfhose. „Die Strumpfhose ähnelt Deiner Tapete“, schreibt ein Follower. Barbara Schöneberger entwirft unter dem Namen „BARBARA Home Collection“ seit Längerem Tapetenkollektionen, in denen sich die wildesten Muster wiederfinden. „Die Tapetenkollektion ist wirklich universell einsetzbar“, kommentiert auch ein anderer User daher. „Was mit der Strumpfhose begann, ist heute Tapete“, schreibt ein Dritter.

Barbara Schöneberger vor 30 Jahren: Follower schwelgen in Erinnerungen – „Ich warte noch immer...“

Ein Bild aus dem Jahr 1992. Da schwelgt der ein oder andere Follower direkt in Erinnerungen. „Ach wir Youngster der 90“, liest man unter dem Post. Doch nicht nur die eigene Vergangenheit ist Thema. Beim Anblick der jungen Barbara Schöneberger fällt auch das Wort: „Blondes Gift“, eine TV-Show, die Barbara Schöneberger von 2001 bis 2005 moderierte. „Wer kann sich noch an blondes Gift erinnern? Ich habs gelieeeebt....“ und „Ich warte noch immer auf eine Wiederholung, Ausstrahlung oder irgendwelche Schnipsel im WWW, damit ich das endlich wieder anschauen kann“, heißt es. Na bei der Vielzahl an Revivals wie „Wetten, dass...?“ oder „TV Total“ erfüllt sich dieser Traum der Zuschauer ja vielleicht noch. Thomas Gottschalk selbst hatte aber wohl sogar Zweifel am Comeback von „Wetten, dass?“ (chd)