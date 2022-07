„Aufgeräumte Verlassenheit“: DHDL-Star Carsten Maschmeyer zeigt sein Büro in München

Carsten Maschmeyer macht auf Instagram eine „Room-Tour“ © Instagram/Carsten Maschmeyer

„Die Höhle der Löwen“-Star Carsten Maschmeyer organisiert seine zahlreichen Geschäfte aus seinem Münchner Büro heraus. Jetzt zeigt sein Team, wie der Schreibtisch des Unternehmers aussieht!

München – Carsten Maschmeyer (63) ist einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner Deutschlands. Nicht zuletzt deshalb ist er seit Jahren auch Teil der Sendung „Die Höhle der Löwen“, wo einfallsreiche Jungunternehmer ihre teilweise abstrusen Geschäftsideen vorstellen können. Doch wie sieht es eigentlich bei einem echten „Löwen“ im Büro aus? Das haben sich offenbar so einige Fans der Sendung gefragt. Maschmeyers Team hat deshalb jetzt eine Tour durch das Büro ihres Chefs auf Social Media veröffentlicht.

Der Instagram-Clip ist eine Kamerafahrt durch das Office des Finanzunternehmers mit der Überschrift: „Willkommen in meinem Büro!“ Und überraschenderweise muss man als Zuschauer feststellen: Besonders groß ist Maschmeyers Büroraum nicht. Die einzelnen Möbelstücke haben es allerdings in sich. Zwei große Gemälde zieren die Wände, ein futuristisch wirkender Schreibtisch und ein eleganter Teppichboden stellen sicher, dass jeder Besucher weiß, wo er sich befindet — nämlich bei einem megaerfolgreichen Unternehmer!

Carsten Maschmeyer macht entspannt Urlaub, während sein Team das Büro im Video präsentiert

Carsten Maschmeyer hat die virtuelle Bürotour selbstverständlich nicht selbst aufgenommen. Dafür hat man als Geschäftsführer der „Maschmeyer Group“ Mitarbeiter, die die Social-Media-Arbeit für einen erledigen. Neben den Clip schreibt der Chef in seinem Instagram-Beitrag: „Während ich Streifzüge durch die Natur mache, nutzt mein Team die aufgeräumte Verlassenheit meines Büros für einen eigenen kleinen Streifzug. Viele von Euch wollen wissen, wie mein Büro aussieht. Hier bekommt Ihr einen kleinen Einblick in mein Office-Zuhause in München.“

In der Kommentarspalte zeigen sich Carsten Maschmeyers Follower begeistert vom Geschmack des Unternehmers. Seine Office-Einrichtung erhält so einige Komplimente und nicht wenige Fans würden sich gerne einmal auf einen Kaffee in das Büro des „Löwen“ einladen lassen. Möglicherweise könnte das ja Maschmeyers nächste Social-Media-Aktion werden!