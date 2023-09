Hirnfunktionsstörung festgestellt: So offen geht DSDS-Star Mike Leon Grosch mit der Diagnose um

Von: Elena Rothammer

2006 wurde Mike Leon Grosch dank DSDS berühmt, doch danach kam der tiefe Fall. Inzwischen hat sich der Sänger wieder erholt. Doch nun bekam er eine überraschende Diagnose, über die er offen spricht.

Köln – In der dritten Staffel von DSDS schaffte es Mike Leon Grosch (46) im Jahr 2006 auf den zweiten Platz, nachdem er sich Tobias Regner (41) geschlagen geben musste. Danach blieb der Durchbruch aus. Stattdessen stürzte er ab, war zeitweise sogar auf Hartz4 angewiesen. Auch die Gesundheit bereitete dem Sänger Probleme. 2016 erlitt er zwei Herzinfarkte. Inzwischen hat sich Grosch erholt und auch als Musiker wieder etabliert. Doch nun kam eine weitere unerwartete Diagnose.

„Popcorn-Maschine im Kopf“: DSDS-Star Mike Leon Grosch leidet an ADHS

Mittlerweile ist Mike Leon Grosch wieder als Schlager- und Popsänger erfolgreich. Bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (47), der beim Finale mit einer Ton-Panne zu kämpfen hatte, trat er sogar mit seiner Frau Daniela auf. Sie war es auch, die vermutete, dass bei ihrem Mann etwas nicht der Norm entsprach. Und tatsächlich: Eine Psychologin stellte bei Mike Leon Grosch ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) fest.

Im Gespräch mit bild.de erzählte der 46-Jährige: „Ich habe die Diagnose ADHS im Frühjahr von einer Kölner Psychiaterin erhalten, die mit mir zuvor ein paar Tests gemacht hatte. Es war für mich völlig neu, dass man ADHS auch im Erwachsenenalter haben kann.“ Er selbst habe seine Symptome nie bewusst wahrgenommen. Schon als Kind sei er „hyperaktiv“ gewesen, doch nie auf ADHS getestet worden.

„Im Erwachsenenalter verlagert sich das Zappeln dann vom Körper in den Kopf, sagte mir meine Ärztin. Deshalb fahren meine Gedanken auch ständig mit mir Achterbahn. Ich sage immer, ich habe eine Popcorn-Maschine im Kopf“, erklärte Grosch.

Mike Leon Grosch stand 2006 mit seiner Freundin im DSDS-Halbfinale In der dritten DSDS-Staffel sorgte Mike Leon Grosch nicht nur mit seinen Performances, sondern auch mit seiner Liebesbeziehung mit seiner Konkurrentin Vanessa Jean Dedmon für Aufsehen. Diese schied allerdings im Halbfinale aus. Drei Monate nach dem DSDS-Finale zerbrach die Beziehung.

DSDS-Star Mike Leon Grosch will keine Medikamente nehmen

Zunächst hatte seine Ärztin ihm Ritalin verschrieben. Nach kurzer Zeit setzte Mike Leon Grosch das Medikament jedoch ab. „Ich hatte damit das Gefühl, geistig neben mir zu stehen und nicht mehr ich selbst zu sein. Ich brauchte einen anderen Umgang mit der Krankheit“, meinte der DSDS-Star. Die fehlende Impulskontrolle macht ihm und seiner Frau aber insbesondere im Alltag zu schaffen.

Die Diagnose und zu wissen, woher seine Symptome kommen, helfe aber immerhin. „Ich versuche, die Symptome bewusst zu steuern. Die Popcorn-Maschine im Kopf ist jetzt nicht mehr pausenlos in Betrieb. Ich kann dem Ganzen sogar Vorteile für meinen Beruf abgewinnen. Ich bin beim Songschreiben dadurch grenzenlos kreativ, und mir fallen wunderbare Texte ein. So kann ich das Chaos im Kopf in kreative Bahnen lenken“, erzählte der Künstler.

Mike Leon Grosch ist nicht der einzige Castingshow-Teilnehmer, der nach einer kurzen Erfolgsphase einen tiefen Fall erlebt. Auch der ehemalige DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher leidet unter dem Castingshow-Stempel, wie er IPPEN.MEDIA berichtet hat.