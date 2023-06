„Diana hätte Meghan gehasst“: Autorin poltert gegen Harry und Meghans Idee sich Spencer zu nennen

Von: Annemarie Göbbel

Autor Tom Bower behauptet, Meghan Markle und Prinz Harry wollten Prinzessin Dianas Mädchennamen Spencer annehmen. Expertin Angela Levin findet das „völlig unsinnig“.

London – Inmitten der Nachrichten über das Scheitern des Spotify-Vertrags, das Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) gerade verkraften müssen, scheint sich das Herzogspaar von Sussex „neu erfinden“ zu wollen. Im Gespräch mit GB News diskutierten Tom Bower (76), royaler Autor von „Revenge: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors“ und Dan Wootton (40), der Presenter des GB-News-Formates „Dan Wootton Tonight“, die brodelnde Gerüchteküche um die Ex-Royals.

Harry und Meghan wollten den Namen Windsor ablegen und den Nachnamen Spencer annehmen

Laut Biograf Bower suchen Prinz Harry und Meghan Markle nach Möglichkeiten, um sich mehr der verstorbenen Prinzessin Diana (36, † 1997) anzunähern. Zu den möglichen Schritten könnte gehören, dass die Sussexes ihren Nachnamen in Spencer, Dianas Geburtsnamen, ändern. Es würde die Distanz zur königlichen Familie unterstreichen. Meghan habe vorgeschlagen, den Nachnamen Windsor abzulegen und den Nachnamen Spencer anzunehmen.

Bower verlieh der Behauptung Nachdruck: „Das ist nicht etwas, das ihnen [Prinz Harry und Meghan Markle] einfach so in den Sinn gekommen ist, sie versuchen aktiv, sich als Harry und Meghan Spencer neu zu erfinden.“ Es sei schon immer Harrys Leidenschaft und Meghan gefalle sich in der Rolle der ungeheuer beliebten und viel zu früh verstorbene Prinzessin von Wales.

Prinzessin Diana – vom Mauerblümchen zum Mythos Es gibt kaum ein Schicksal, das die Menschen zum Ende des 20. Jahrhunderts mehr bewegt hat als der tragische Tod von Prinzessin Diana: Die „Königin der Herzen“ starb am 31. August 1997 an den Folgen eines Autounfalls in einem Pariser Tunnel auf der Flucht vor einer Meute Fotografen, die ihr auf den Fersen waren. Nicht nur die Briten vergötterten sie – Prinzessin Diana eroberte mit ihrem Charme die Menschen auf der ganzen Welt. Sie gilt heute noch laut england.de als die meistfotografierte Frau der Welt.

„Diana sagte zu ihren beiden Söhnen, dass es sehr wichtig sei, die Monarchie aufrechtzuerhalten“

Das Gespräch rief eine andere royale Expertin auf den Plan. Angela Levin äußerte sich ebenfalls bei Dan Wootton und bezeichnete die Idee als „völligen Unsinn“. Im Übrigen glaubt sie auch nicht, dass Prinz Harrys Mutter diese Idee gefallen hätte. „Diana würde sie hassen, weil sie die Monarchie sehr unterstützt hat.“ Frau Levin wies darauf hin, dass Diana teilweise in Sandringham aufgewachsen sei und sich mit ihrer Familie zum Tee bei Queen Elizabeth II. (96, † 2022) eingefunden hätte. Levin berichtet, was sie zu ihren Büchern recherchiert hat: „Sie sagte zu ihren beiden Söhnen, dass es sehr wichtig sei, die Monarchie aufrechtzuerhalten.“

Dass Meghan Harry zur Aufgabe seines royalen Lebens geraten hat, sieht sie deshalb kritisch. Meghan habe die verstorbene erste Frau König Charles III. (74) nie persönlich getroffen. Levins Unverständnis für die Idee der Sussexes kennt keine Grenzen: „Warum sollten sie das tun. Das sind doch kluge Leute. Sie hat Diana nie gesehen, sie hat sie nie gekannt.“ Ihre Beschreibung für das Nicht-Verhältnis von Harrys Ehefrau und Diana fällt harsch aus: „Sie [Meghan] hat sich einmal flach hingelegt und zu ihr gebetet, als sie ihr Grab besuchte. Aber das war es auch schon.“ Wie es nach dem Spotify-Ende für Harry und Meghan weitergeht, ist noch nicht bekannt. Verwendete Quellen: gbnews.com, skynews.com.au, england.de