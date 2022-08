Diane Keaton kannte „Der Pate“ bei Bewerbung gar nicht

Teilen

Diane Keaton bei einer Zeremonie zu Ehren der Schauspielerin, bei der sie am TCL Chinese Theatre IMAX in Los Angeles ihre Hand- und Fußabdrücke verewigt. © Nina Prommer/ZUMA Press Wire/dpa

Sie war jung und brauchte das Geld: Ihre Rolle in Francis Ford Coppolas Klassiker sicherte sich Diane Keaton - ohne überhaupt einen blassen Schimmer von der Romanvorlage gehabt zu haben.

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Diane Keaton kannte nach eigenen Angaben die Handlung in „Der Pate“ nicht, als sie sich für eine Rolle in dem Mafia-Film bewarb. „Das Netteste, das jemand glaube ich je für mich getan hat, ist, dass mir eine Rolle in "Der Pate" gegeben wurde, als ich das noch nicht mal gelesen hatte“, sagte die 76-Jährige dem Branchenmagazin „People“. „Ich wusste überhaupt nichts.“

Sie habe sich zu der Zeit für viele Rollen beworben, erklärte Keaton. „Ich musste unbedingt Arbeit finden.“ Erst als sie ihre Rolle als Michael Corleones Freundin Kay Adams-Corleone bekommen hatte, habe sie Mario Puzos Romanvorlage zu dem Film gelesen. Keaton spielt in Francis Ford Coppolas Paten-Saga unter anderem neben Al Pacino, der Corleone selbst spielt, und Marlon Brando. dpa