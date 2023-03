„Die Allerschönste“: Schlagerfans feiern neue Frisur von Anna-Carina Woitschack

Teilen

In Linz hat sich die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (30) einen Styling-Tag gegönnt. Ihre Follower sind vom Ergebnis begeistert.

Linz – Anna-Carina Woitschack (30) hat sich stylen lassen und ihre Schlager-Fans mit auf eine kleine Beauty-Reise genommen. In einem Video, das die Sängerin kürzlich auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen hat, können die Follower Teile des Stylings mitverfolgen. Stattgefunden hat die Verschönerungs-Aktion im Linzer Make-up- und Frisörsalon „Styling Suite“.

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Zunächst wurde Anna-Carinas blondes Haar mit Foliensträhnchen aufgehellt. Währenddessen konnte die Sängerin ganz entspannt ein Heißgetränk genießen. Anschließend wurden die schulterlangen Haare in sanfte Locken gelegt. Beim Make-up hat der blonde Schlagerstar sogar selbst Hand angelegt, das Airbrush-Make-up jedoch den Profis überlassen. Am Ende konnte sich Anna-Carina über einen frischen Look freuen, mit dem sie auch sichtlich zufrieden war.

Fans von Schlagerstar Anna-Carina Woitschack: „Bist und bleibst einfach die Allerschönste“

Die Fans von Anna-Carina Woitschack sind mehrheitlich voller Begeisterung. Von „Steht dir richtig gut“ bis „Wunderschönste“ werden jede Menge Komplimente gemacht. „Vorher wie nachher bist du einfach nur phänomenal schön“, schreibt ein User, während ein anderer findet: „Du bist nicht nur atemberaubend schön, liebe Anna-Carina. Du bist auch noch eine absolut begnadete Sängerin.“ Wenn das also mal kein gelungenes Styling-Projekt war!