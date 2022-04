„Die Amigos“-Tochter Daniela Alfinito verrät, was sie bei ihren Schlagerkollegen nicht ausstehen kann

Teilen

Daniela Alfinito kommt nicht mit allen Kollegen aus der Schlagerbranche gut zurecht © dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Daniela Alfinito wurde der Schlager in die Wiege gelegt. Doch die Amigos-Tochter hat auch einiges an ihrer Branche auszusetzen. Denn die Sängerin kommt nicht mit allen Kollegen gut zurecht.

Hungen – Daniela Alfinito (51) ist eine absolute Besonderheit in der deutschsprachigen Schlagerbranche. Bereits seit ihrer Kindheit kennt sie die Musikwelt ihres Heimatlandes nur zu gut: Vater und Onkel sind seit Jahrzehnten als „Die Amigos“ unterwegs und begeistern ihre Fans immer wieder aufs Neue. Und auch Daniela entschloss sich irgendwann dazu, selbst auf die Bühne zu steigen.

Doch ihren Beruf als Altenpflegerin will sie deshalb nicht an den Nagel hängen. Montags bis donnerstags kümmert sie sich um Heimbewohner, ab Freitag steht dann ihre Musikkarriere im Vordergrund. Durch diese Aufteilung hat Daniela Alfinito es trotz ihres großen Erfolgs geschafft, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben.

Das geht nicht allen ihren Kollegen so, wie sie im Podcast „BR Schlager“ zu verstehen gibt. Offenbar sind so einige deutsche Schlagersternchen ziemlich abgehoben, wenn man der „Amigo“-Tochter Glauben schenken darf. „Es gibt auch welche, tut mir leid, da kann ich nicht mit. Hochnäsig muss man in dieser Branche nicht sein. Keiner hat eine goldene Toilettenschüssel“, erklärt sie im Gespräch.

Daniela Alfinito kann die Sonderwünsche ihrer Schlager-Kollegen nicht verstehen

Einige ihrer Kollegen aus der Schlagerbranche scheinen ziemlich luxuriöse Sonderwünsche mitzuteilen, wenn sie für ein Event gebucht werden. Daniela Alfinito findet das überflüssig. In ihrer Garderobe reiche ein Stuhl, ein Tisch und ein Spiegel. Von teuren Teppichen bis hin zu üppigen Obstarrangements — wie bei einigen ihrer Co-Stars üblich — will die Musikerin nichts wissen.

Besonders wichtig ist Daniela auch, dass sie sich regelmäßig Zeit für ihre Fans nimmt. Deshalb setzt sie sich auch nach der Arbeit als Altenpflegerin abends hin, um Briefe ihrer Anhängerschaft zu lesen. „Bevor das Konzert anfängt, stehe ich an meinem Fan-Stand und danach auch und in der Pause auch. Ich nehme mir auch für jeden Zeit. Und ich nehme mir auch Zeit, abends für ein bis zwei Stunden und beantworte meine Fanpost“, erzählt sie.