Die werden wohl keine „Amigos“ mehr – Schlagerduo lassen sich Kalkofe-Parodie nicht gefallen

Die Amigos können über Oliver Kalkofes Satire nicht lachen. © Imago

„Kalkofe hätte in der Schule besser aufpassen sollen“: Amigos wehren sich gegen Parodie von Oliver Kalkofe. Aber auch der TV-Satiriker hat noch etwas zu sagen.

Gießen – Die Amigos sind auch mit über 70 Jahren nicht zu stoppen und zählen zu den erfolgreichsten Stars des deutschen Schlagers. Da ist es wenig verwunderlich, dass das Gebrüder-Duo auch mal ins Visier der Parodie gerät, denn wer parodiert wird, hat es geschafft, oder nicht? Das sehen Bernd und Karl-Heinz Ulrich eindeutig anders. Die Kult-Musiker finden es schade, dass alles unter dem „Deckmantel Satire“ falle, denn so sei alles erlaubt – „von Arschloch bis Idiot“.

Diese klaren Worte der Abneigung sind an TV-Satiriker Oliver Kalkofe (56) gerichtet, der das Schlagerduo kürzlich in einer Parodie auf die Schippe genommen hat. Die Amigos würden das allerdings weniger freundlich ausdrücken. Wenn Kalkofe in der Schule aufgepasst hätte, so Bernd im „Aber bitte mit Schlager“-Podcast zu dem Thema, dann könnte er sein Geld leichter verdienen als damit, andere Leute durch den Dreck zu ziehen.

„Im Unterricht zu viel Amigos gehört“ – Kalkofe meldet sich auch zu Wort

14 Mal Platz 1 der Charts – mehr müsse er nicht sagen, schob Bernd gegenüber Bild noch einmal zu dem Thema nach, und das könne auch kein Kalkofe verhindern. Die Amigos wollen den Leuten Freude machen und der TV-Star könne mit seinem Gerede den Schlager nicht kaputt machen. Abschließend beteuerte Ulrich aber nochmals, dass der Typ (Kalkofe) ihm herzlich egal sei.

Auch Oliver Kalkofe äußerte sich schließlich via Facebook zu dem Medientrubel, den seine Amigo-Parodie auslöste. Von Ernsthaftigkeit aber keine Spur. Leider konnte der 56-Jährige damals in der Schule nicht besser aufpassen, so Kalkofe in seinem Beitrag, weil der TV-Satiriker während des Unterrichts immer die Amigos gehört habe.

In einem weiteren Beitrag lässt Oliver aber scheinbar die Ironie mal beiseite und schreibt sogar nette Zeilen über die Kult-Musiker. Auch wenn die Amigos anscheinend ein Problem mit dem TV-Gesicht haben, so Kalkofe, habe er umgekehrt kein Problem mit ihnen. Denn wer so wunderbare, ehrliche und einfühlsame Musik mache, den müsse man einfach lieben.