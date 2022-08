Die Amigos wieder auf Platz 1 - jetzt genauso erfolgreich wie Robbie Williams

Teilen

Die Amigos haben jetzt großen Grund zur Freude! Mit ihrem neuen Album schaffen sie es wieder auf Platz 1. der Charts und das zum 11. Mal. Somit liegen sie gleichauf mit Sänger Robbie Williams. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/Laci Perenyi

Die Amigos haben jetzt großen Grund zur Freude! Mit ihrem neuen Album schaffen sie es wieder auf Platz 1. der Charts und das zum 11. Mal. Somit liegen sie gleichauf mit Sänger Robbie Williams.

Österreich - Vor knapp zwei Wochen erschien das neue Album der Amigos, das den Namen „Liebe Siegt“ trägt. Mit diesem landete die Kult-Band jetzt in ihrem Heimatland Österreich auf Platz 1 der Album-Charts und das im Sommerloch. Da dürfen sich Karl-Heinz (73) und Bernd Ulrich (71) ganz besonders freuen, denn sie haben damit die gleiche Nummer-1-Chart-Bilanz wie Superstar Robbie Williams (48) erreicht. „Den rufen wir an und sagen ihm, er soll nicht traurig sein“, scherzte die Band. Insgesamt ist es das 11. Nummer-1-Album. Somit übertreffen sie auch Herbert Grönemeyer, der nur 10 Alben auf der 1 in Österreich vorweisen kann.

Als Nächstes zu überholen gilt es Falco mit 12 oder die Wiener-Philharmoniker mit ganzen 22 Nummer-1-Alben. Da haben die Amigos auf jeden Fall noch etwas vor sich. Im „Heute“-Interview erzählte sie jetzt auch von einem der Gründe für die Erscheinung von „Liebe Siegt“: „Eigentlich trägt die TV-Sendung ‚Wenn die Musi spielt‘ Mitschuld daran, dass wir immer im Juli ein neues Album herausbringen. Wir waren vor Jahren dazu eingeladen und da hieß es, es wäre schön, wenn ihr ein neues Lied präsentieren könntet. Und wir haben daraus gleich ein ganzes Album gemacht!“

Die Amigos mit Album zum 11. Mal auf Platz 1

Die Fans müssen sich auch nicht mehr lang gedulden, ihre Lieblingsmusiker live mitzuerleben. Im November geht es für die Brüder wieder auf Tour! Gemeinsam mit Sängerin Daniela Alfinito (51) werden sie in Wels und Wiener Neustadt auf der Bühne stehen. „Wir freuen uns schon sehr. Haben beste Erfahrungen mit den österreichischen Fans“, erzählen die Amigos.