Die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner und ihre Familie sind aus dem Reality-TV gar nicht mehr wegzudenken © Instagram: dannibuechner

Danni Büchner gehört zu den berühmtesten Realitystars Deutschlands. Auch Tochter Joelina Karabas tritt inzwischen in die Fußstapfen ihrer Mutter. Hier gibt es alle Infos über die Witwe von „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Jens Büchner (†49) und ihre fünf Kinder.

Viele lieben sie, viele hassen sie, doch egal scheint sie den wenigsten zu sein. Danni Büchner (alle News auf der Themenseite) polarisiert wie wohl kaum ein anderer Promi in Deutschland. Dabei war sie bis vor wenigen Jahren noch völlig unbekannt. Inzwischen gehört sie jedoch zu den berühmtesten und meistgefragtesten Realitystars im Trash-TV.

Danni Büchner: Kindheit, Ausbildung und erste Ehe

Danni Büchner wurde am 22. Februar 1978 als Daniela Rapp in Düsseldorf geboren. 1992 zog sie mit ihrer Familie nach Delmenhorst, wo sie bis 2015 lebte. Nach ihrem Realschulabschluss machte sie eine Lehre zur Friseurin. Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei ihre Jugendliebe Yilmaz Karabas. Aus der Ehe stammen die drei Kinder Joelina (*1999), Volkan (*2002) und Jada (2004). 2009 verstarb Yilmaz.

Der kometenhafte Aufstieg der Danni Büchner begann im Jahr 2015, als sie bei einem Stadtfest in Delmenhorst den „Goodbye Deutschland“-Auswanderer und Ballermannstar Jens Büchner (†49) kennenlernte. Die beiden verliebten sich und schon ein halbes Jahr nach ihrem Kennenlernen brach Danni in Delmenhorst alle Zelte ab und zog mit ihren drei Kindern zu Jens nach Mallorca.

Danni zieht zu Jens Büchner nach Mallorca, bekommt Zwillinge und heiratet

2016 kommen Dannis und Jens‘ Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani als Frühchen zur Welt. Ein Jahr später, im Juni 2017, heiraten Danni und Jens. 2018 eröffnen sie auf Mallorca ihr Café, die Faneteria, stets begleitet von den „Goodbye Deutschland“-Kameras.

Jens Büchner war der kultige Schlagersänger bei „Goodbye Deutschland“ © Guido Kirchner/dpa

Tod von Jens Büchner erschüttert die Familie

Am 17. November 2018 dann der Schock: Jens Büchner stirbt nach kurzer Krankheit an den Folgen eines Lungenkrebses. Witwe Danni bleibt mit ihren fünf Kindern als alleinerziehende Mutter auf Mallorca zurück. Keine einfache Zeit für die Familie, von der sie sich nur schwer erholt.

Danni Büchner avanciert zum Realitystar

Hatte sie 2018 noch an der Seite ihres Mannes am „Sommerhaus der Stars“ teilgenommen, muss Danni Büchner nach Jens‘ Tod nun alleine ran. Innerhalb weniger Jahre macht sie bei den größten Trash-Shows mit. Im Januar 2020 gehört sie zu den Teilnehmern von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“. Doch das Dschungelcamp kommt für Danni eindeutig zu früh, sie trauert, mehrfach bricht sie in Tränen aus, spricht ständig über Jens und gibt auch im Nachhinein zu, zu früh an der Show teilgenommen zu haben. Bei „Promi Big Brother“ (2021) geht es ihr hingegen schon deutlich besser.

Dreamteam Danni Büchner und Joelina Karabas © Screenshot Instagram: dannibuechner

Inzwischen ist Danni auch als Influencerin erfolgreich und versorgt ihre über 315.000 Follower bei Instagram täglich mit intimen Einblicken aus ihrem Privatleben. So konnten ihre Fans unter anderem die On/Off-Beziehungen zu den Realitystars Ennesto Monté und Sohel Abdoulkhanzadeh mitverfolgen.

Joelina Karabas tritt in die Fußstapfen von Mama Danni Büchner

Auch Dannis älteste Tochter Joelina ist inzwischen keine Unbekannte mehr im Showbusiness. Seitdem sie 16 Jahre alt ist, wird ihr Leben von den „Goodbye Deutschland“-Kameras begleitet. 2021 nimmt sie erstmals alleine an einem TV-Projekt teil und wird prompt Shopping Queen von Mallorca. Auch auf Instagram ist Joelina aktiv und strebt eine Karriere als Influencerin an.

Ihre Geschwister Volkan und Jada hingegen halten sich bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Man darf jedoch gespannt sein, ob da nicht vielleicht doch noch was kommt. Schließlich ist die Familie Büchner/Karabas immer für eine Überraschung gut.