Prinz Christians 18. Geburtstag: Wer hat es auf die Gästeliste geschafft?

Die Einladungen für Prinz Christians Geburtstagsparty sind verschickt. Doch die Gästeliste für das große Galadinner, zu dem Dänemarks Königin Margrethe II. einlädt, birgt so manche Überraschung.

Kopenhagen – Die Gästeliste steht! Bei Instagram verkündete das dänische Königshaus Ende September, dass „mehrere hundert Einladungen“ verschickt wurden. „Die Empfänger sind die zahlreichen Gäste, die zum Galadinner Ihrer Majestät der Königin anlässlich des 18. Geburtstags Seiner Königlichen Hoheit, Prinz Christian, am 15. Oktober eingeladen wurden.“ Doch welche Royals dürfen dabei sein, wenn der älteste Sohn von Kronprinz Frederik von Dänemark (55) und dessen Frau Mary (51) seine Volljährigkeit feiert?

Prinzessin Estelle darf Victoria und Daniel zur Geburtstagsfeier von Prinz Christian begleiten

Fest steht jetzt schon: Wer bei den Festlichkeiten auf Schloss Christiansborg dabei sein wird, muss sich schick machen. Wie der Tatler berichtet, lautet der Dresscode „White Tie and Tiaras“ (dt.: weiße Krawatte und Diademe), die förmlichste aller Kleidervorschriften. Für die Herren bedeutet das, der elegante Anzug mit dazugehöriger Fliege muss aus dem Schrank geholt werden, bei den Damen sind edle, lange Kleider Pflicht. Dazu kommt ein seltenes Privileg – an Prinz Christians 18. Geburtstag ist das Tragen von Orden und Diademen ausdrücklich erlaubt.

Das Galadinner wird von Prinz Christians Großmutter, Königin Margrethe II. (83), ausgerichtet, neben Christians Eltern nehmen natürlich auch dessen jüngere Geschwister Prinzessin Isabella (16) und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (12) teil. Aus Schweden werden Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) erwartet – Victoria ist eine der Patinnen des Geburtstagskindes. Eine besondere Ehre wird Prinzessin Estelle zuteil. Obwohl sie erst 11 Jahre alt ist, darf sie bei der Feier, die bereits um 17 Uhr startet, dabei sein, wie Margareta Thorgren, Pressesprecherin des schwedischen Hofes, gegenüber Svensk Damtidning bestätigt.

Das sind die Patinnen und Paten von Prinz Christian: Kronprinzessin Victoria von Schweden

Kronprinz Haakon von Norwegen

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Prinz Joachim zu Dänemark

Kronprinz Paul von Griechenland

Jane Stephens

Jeppe Handwerk

Hamish Campbell

Prinz Christians 18. Geburtstag: Sofia und Carl Philip sind nicht eingeladen, Mette-Marit muss passen

Nicht dabei sind hingegen Prinz Carl Philip (44) und dessen Ehefrau Sofia (38), was schlicht und einfach mit der schwedischen Thronfolge zusammenhängt, wie Royal-Expertin Helena Wiklund laut Svensk Damtidning erklärt. „Prinzessin Sofia ist natürlich mit der gesamten dänischen Königsfamilie gut befreundet, aber auf Gästelisten wie dieser qualifiziert man sich anhand bestimmter Kriterien, und eines davon ist der Rang: Kronprinzessin Victoria steht an erster Stelle in der schwedischen Thronfolge und dann kommt Estelle.“ Außerdem seien natürlich die Paten von Prinz Christian an seinem 18. Geburtstag wichtig, Prinzessin Sofia habe „keine solche Bindung zum Geburtstagskind.“

Prinz Christians 18. Geburtstag wird groß gefeiert – mit Prinzessin Estelle (links), aber ohne Mette-Marit (rechts). (Fotomontage) © IMAGO/TT/PPE

Zu den Paten von Prinz Christian, der auf Platz zwei der dänischen Thronfolge steht, gehören auch Kronprinz Haakon von Norwegen (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50). Doch Mette-Marit muss sich von ihrer Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (19) vertreten lassen, wie das norwegische Königshaus auf der offiziellen Webseite verkündet. Offenbar lässt ihr Gesundheitszustand die Reise nach Dänemark aktuell nicht zu.

Seit Mitte September ist Mette-Marit, die seit Jahren unter chronischer Lungenfibrose leidet, krankgeschrieben. Auch das 50. Thronjubiläum von Schwedens König Carl Gustaf (77) musste sie bereits absagen. Bedauern wird dies sicher auch Kronprinzessin Victoria, die eine enge Freundschaft mit Mette-Marit verbindet. Verwendete Quellen: Instagram, svenskdam.se, kongehuset.no, tatler.com