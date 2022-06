„Ihr seht euch so ähnlich“: „Die Geissens“-Fans begeistert von Carmens Foto mit Tochter Shania

„Ganz die Mama“

Ein Instagram-Selfie von Carmen und Shania Geiss sorgt bei den Fans für Begeisterung. Viele schwärmen über die Ähnlichkeit von Mutter und Tochter.

Seit vielen Jahren unterhalten Multimillionär Robert Geiss (58) und seiner Frau Carmen (57) die Fans mit ihrer TV-Show. Bei den Geissens ist eben immer was los! Immer mehr im Fokus stehen ihre Töchter Shania (17) und Davina (19). Mittlerweile sind die beiden fast erwachsen und haben bereits ihre eigene Doku-Sendung „Davina & Shania – We love Monaco“ erhalten. Auch auf Instagram haben sich die Geissens-Töchter eine große Follower-Community aufgebaut. Shania folgen bereits 548.000 User auf dem sozialen Netzwerk und obwohl die hübsche Blondine nur spärlich Posts teilt, erhält sie immer wieder jede Menge Likes und positive Kommentare.

Dieses Mal war es jedoch kein Beitrag von Shania, der die User in große Begeisterung versetzte, sondern ein Selfie ihrer Mutter Carmen. Darauf lächeln Mama und Tochter in die Kamera, während sie sich auf einem Bootsausflug befinden. Im Hintergrund ist das Meer und viel Sonnenschein zu erkennen. Sowohl Carmen als auch Shania haben sich für den Tagesausflug schön herausgeputzt und tragen schickes Make-up. Dazu teilte die Millionärsgattin die Worte: „You, me, and the sea.“ (Deutsch: „Du, ich und das Meer.“). Zwei blaue Herz-Emojis rundeten ihren Post ab.

Carmen und Shania Geiss werden für Schwestern gehalten

Die Fans zeigten sich völlig aus dem Häuschen über den besonderen Schnappschuss. In den Kommentaren waren zahlreiche Kommentare zu lesen wie „Ihr seht beide so hübsch aus“, „Ihr seid ein schönes Mutter-Tochter-Gespann“ und „Schönes Bild von euch beiden.“

Insbesondere eine Sache erregte die Aufmerksamkeit der User: Shania sieht ihrer Mutter inzwischen wie aus dem Gesicht geschnitten. „Ihr seht euch so ähnlich“, fand ein Follower. Dem stimmten viele weitere zu und hinterließen Kommentare wie „Ganz die Mama“ oder „Deine Tochter hat eindeutig die Schönheit von dir“. Ein User bezeichnete es als „echt krass“, wie ähnlich sich Carmen und Shania sehen, während ein weiterer rundheraus fragte: „Seid ihr Schwestern?“ Schmeichelhafte Worte, die die zweifache Mutter mit Sicherheit gerne hört…