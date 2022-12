„Echt jetzt“: „Die Geissens“-Fans stinksauer wegen Outfit von Carmen Geiss

Von: Claire Weiss

Carmen Geiss ist nicht nur ein Reality-Star, sondern auch ein echter Social-Media-Profi. Trotzdem sieht sich die Millionärsgattin im Netz immer wieder mit Kritik konfrontiert. Diesmal wegen des Materials ihres Mantels.

London – Die Geissens sind unterwegs: Mit ihrem Ehemann Robert Geiss (58) und den beiden Töchtern Shania (18) und Davina (19) besuchte Carmen Geiss (57) einen Weihnachtsmarkt in London. Von ihrem Ausflug nach Großbritannien postet die 57-Jährige gleich mehrere Bilder. Mit ihrem Liebsten posiert sie vor funkelnden Lichtern und schickt Nikolausgrüße an ihre Fans.

Doch die haben für das britische Winterwunderland gar keine Augen. Was ihren Blick fesselt, ist ausgerechnet Carmen Geiss‘ Outfit. Die Luxus-Lady ist gehüllt in einen flauschigen, schwarzen Mantel. Ob er aus Kunstpelz oder aus echtem Pelz besteht, ist unklar.

Doch Carmen Geiss‘ Follower haben ihr Urteil längst gesprochen. „Ich vermute mal, die Dame trägt echten Pelz. Alles andere wäre ja unter ihrem Niveau“, meint ein Fan zu wissen. Zahlreiche Kommentare fokussieren sich auf den Mantel. „Sorry Pelz geht überhaupt nicht, denke mal an die Tiere“, heißt es etwa, oder, „Echtpelz? Wirklich? Sorry Carmen, ich mag euch wirklich, aber bitte einfach mal googeln. Glaub mir, das willst du nicht unterstützen.“

Gehäutet bei lebendigem Leib - die grausame Wahrheit der Pelzindustrie

Laut PETA werden am häufigsten Nerze und Füchse wegen ihres Fells getötet. Allein 2019 sollen über 40 Millionen Nerze für die Pelzproduktion mit Gas getötet und gehäutet worden sein. Ein Großteil der Felle stammt von Pelzfarmen, wo die Tiere in winzige Drahtgitterboxen gepfercht werden. „Die Monotonie ihres Lebens treibt die Tiere regelrecht in den Wahnsinn“, schreibt PETA. So fangen die Tiere an, sich selbst oder ihre Artgenossen zu verstümmeln, sie nagen unaufhaltsam am Käfig oder drehen sich stundenlang im Kreis. Getötet werden sie dann meist mit LKW-Abgasen. Da diese aber nicht immer zuverlässig sind, kommen viele der Tiere beim Häutungsvorgang wieder zu sich. Bei manchen Tieren schlägt das Herz noch mehrere Minuten, nachdem ihnen die Haut abgezogen wurde.