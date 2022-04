Die Geissens: Alle Infos zur Familie um Robert und Carmen Geiss bei RTL2

Von: Ines Alberti

Robert und Carmen Geiss teilen ihr Privatleben in der Reality-Show „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“. © Georg Wendt/dpa

Luxus, Jetset und „Rooobääärt“-Rufe - „Die Geissens“, wie sie lieben und leben. Ein Überblick über Robert und Carmen Geiss, ihre Familie und ihre Millionen.

Monaco - Die Geissens (hier alle News auf der Themenseite) sind eine der bekanntesten TV-Familien Deutschlands. Das aus dem Rheinland stammende Quartett unterhält seit mehr als zehn Jahren seine Fans in der Reality-Show „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2. Darin geben Vater Robert, Mutter Carmen sowie die Töchter Davina und Shania Einblicke in ihren Jetset-Lifestyle in der Wahlheimat Monaco. Doch wie fing alles an?

Die Geissens: Robert startete mit Modelabel durch

Der Grundstein für den Reichtum der Familie wurde 1986 gelegt, als Robert Geiss zusammen mit seinem Bruder Michael das Bekleidungslabel „Uncle Sam“ gründete. In dem Unternehmen soll auch Carmen Geiss zeitweise als Verkäuferin gearbeitet haben. Die Söhne eines Kirmesausstatters verkauften ihre Anteile 1995, was Robert Geiss laut spiegel.de 70 Millionen D-Mark einbrachte. Mode hat Robert Geiss offenbar nicht losgelassen, denn 2013 gründete er das Modelabel „Roberto Geissini“.

Carmen Geiss sammelte schon vor „Die Geissens“ TV-Erfahrung

Carmen Geiss wurde 1982 mit 17 Jahren zur „Miss Fitness“ erkoren und war früher auch als Fitness-Model tätig. Sie und Robert gaben sich 1994 das Ja-Wort. Die Fitnesstrainerin sammelte bereits von 1994 bis 1996 Erfahrungen im Fernsehen, wo sie als Begleitung in Rudi Carrells Sendung „Rudis Urlaubsshow“ zu sehen war. Neben der eigenen Reality-Show nahm Carmen Geiss 2014 an „Let‘s Dance“ teil und belegte den dritten Platz. 2021 trat sie gegen Claudia Effenberg bei „Schlag den Star“ an und gewann.

Robert und Carmen Geiss wurden im Mai 2003 zum ersten Mal Eltern und bekamen Tochter Davina, die zweite Tochter Shania gesellte sich ein gutes Jahr später dazu und machte die Familie komplett. Zusammen leben die vier im sonnigen Fürstentum Monaco am Mittelmeer, wo die Töchter eine internationale Privatschule besuchen und nach eigenen Angaben dreisprachig aufwachsen.

Immobilien: Die Geissens leben in begehrten Luxus-Orten

Auch in St. Tropez unterhalten die Geissens eine Villa. Im Luxus-Skiort Kitzbühel hatten sie viele Jahre ein Ferienhaus, das sie 2013 verkauften. Ein Alpen-Chalet in Valberg wollen sie 2022 loswerden, da sie selten dort seien und es sie wieder mehr nach Kitzbühel ziehe. Mit ihrer 38 Meter langen Yacht „Indigo Star“ bereisen sie zu Wasser die Welt. „Die Indigo Star brachte uns sicher zu jedem Fleck auf dieser Erde. Wir könnten uns keine verlässlichere Yacht wünschen“, schreibt die Familie auf ihrer Website über das Schiff.

„Die Geissens“: Töchter Davina und Shania haben Zukunftspläne

Tochter Davina legte 2021 das Abitur ab - als erste in der Familie, wie Vater Robert in einem Instagram-Post preisgab. Shania geht weiter zur Schule. Pläne für die Zeit nach dem Abschluss haben offenbar beide schon: „Die eine möchte das Geschäft, die andere die Serie übernehmen. Davina möchte Mode und Immobilien verkaufen – Shania modeln und auch ins TV“, verriet Mutter Carmen der Bild.

Seit 2011 flimmern die Geissens über die Bildschirme der Deutschen. Im Januar 2022 startete die 20. Staffel der Reality-Serie, für die Carmen das eingängige Titellied „Jet Set“ einsang. Zwar wurden sowohl die Sendung als auch ihre Darsteller von Medien kritisiert. Doch vor dem Hintergrund, dass die Serie seit mehr als zehn Jahren besteht, scheint die Beliebtheit beim Publikum zu überwiegen. Mit Kölschem Charme und einfach gestrickter Authentizität statt Etepetete-Gehabe haben sie es in die Herzen der Zuschauer geschafft.

Vermögen der Geissens beträgt mehrere Millionen

Das Vermögen der Familie Geiss wird Medienberichten zufolge auf zwischen 20 und 30 Millionen Euro geschätzt. Allein mit ihrer TV-Serie sollen die Geissens laut vermoegenmagazin.de 60.000 Euro Gage pro Folge einheimsen. Doch sie hatten und haben noch weitere Einnahmequellen. Ein Überblick:

TV-Serie „Die Geissens“

weitere TV-Engagements wie Teilnahme an „Let‘s Dance“

Werbe-Deals wie etwa für das Vergleichsportal Verivox

Kooperationen mit Unternehmen auf Instagram

Betrieb des Hotels „Maison Prestige“ an der Côte d‘Azur (Übernachtung ab 175 Euro je Nacht)

Vertrieb der Bücher „Von nix kommt nix“ (Autobiografie) und „Kochen mit den Geissens“ (Kochbuch)

Modelabel „Roberto Geissini“

Modelabel „Indigo Limited“

Singles wie „Jet Set“

Podcast „Die Geissens - ein schrecklich glamouröser Podcast“

Immobilien

Robert und Carmen Geiss: „Jedes Jahr reicher geworden“

Ziel von Robert Geiss sei es, das Geld aus dem Firmenverkauf zu erhalten, statt auszugeben. Das sei ihm in den vergangenen Jahrzehnten gut gelungen, wie er in einem Interview mit der Bild-Zeitung verriet. „Wir haben es geschafft, unser Geld so intensiv zu verwalten und verwalten zu lassen, dass wir jedes Jahr reicher geworden sind“, sagte Geiss gegenüber dem Blatt. Mit dem Fernsehen habe das nichts zu tun. Und weiter: „Irgendwann kommst du in die gute Lage, dass du nicht mehr aufs Konto gucken musst. Im Alltag macht es keinen Unterschied, ob du zehn, 50 oder 100 Millionen hast.“

Trotz des Reichtums geben die Geissens an, auf dem Boden geblieben zu sein. „Wir sind weiter bodenständig. Wir sind ja nicht Proll und Protz, wie alle sagen. Wir haben nur etwas mehr Geld als einige andere“, sagte Carmen Geiss in dem Interview. Außerdem legen sie Wert darauf, dass sie sich ihren Reichtum selbst erarbeitet hätten. „Jeder kann das erleben, man muss es nur anpacken! Wir sind nicht reich geboren, haben uns das alles erarbeitet. (...) Wahrscheinlich haben wir das Unternehmer-Gen und nicht das Unterlasser-Gen in die Wiege gelegt bekommen“, erklärte Carmen gegenüber der Bild weiter.