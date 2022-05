„Die größte Liebe im Leben“: Sylvie Meis begeistert Fans mit süßem Foto von ihrem Sohn

Teilen

Sylvie Meis begeistert ihre Fans mit einem Mutter-Sohn-Foto © Instagram.com/Sylvie Meis & dpa | Christian Charisius

Sylvie Meis teilt ein Foto von ihrem Sohn Damian van der Vaart in Dänemark. Die Follower des Stars sind begeistert von dem schönen Bild.

Esbjerg, Dänemark – Emotionales Wiedersehen von Mama und Sohn! Sylvie Meis (44) freute sich riesig darüber, ihren Sohn Damian van der Vaart (15) bei einem Besuch in dessen Wahlheimat Dänemark wiederzusehen. Der Nachwuchs der „Love Island“-Moderatorin wohnt bei seinem Vater Rafael van der Vaart (39) in Dänemark, um sich dort eine Karriere als Fußballstar aufzubauen.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ Sylvie Meis ihre Follower jetzt an einem süßen Schnappschuss von dem emotionalen Wiedersehen mit ihrem Sohn teilhaben. Auf dem schönen Foto ist die Niederländerin dabei zu sehen, wie sie ihren Nachwuchs liebevoll umarmt und die beiden vor lauter Freude über ihr gemeinsames Wiedersehen gar nicht mehr aus dem Lächeln herauskommen.

Die stolze Mama stellte sich für die Aufnahme extra etwas auf die Zehenspitzen, wobei deutlich zu erkennen ist, dass ihr Kind mittlerweile fast einen Kopf größer als sie ist. Zu ihrem rührenden Posting schrieb die blonde Schönheit voller Stolz: „Die größte Liebe im Leben.“ Ihrem rührenden Beitrag fügte sie zudem ein rotes Herz-Emoji und die passenden Hashtags #mutterundsohn und #dänemark hinzu und verlinkte das Instagram-Konto ihres Sohnes.

Sylvie Meis: Ihre Fans feiern süßes Foto mit ihrem Sohn

Das Foto der niederländischen Prominenten und ihrem Nachwuchs scheint auch bei ihren Fans gut angekommen zu sein, da diese das süße Bild mit zahlreichen positiven Kommentaren feierten. Ein User schwärmte: „Wunderschönes Foto.“ Und auch ein weiterer Fan verkündete ganz begeistert, dass der Star besonders stolz auf ihren Sohn zu sein scheint. „Die stolze Mutter“, kommentierte der Follower. Scheint ganz so, als ob die schöne Mama-Sohn-Reunion überaus gut gelungen ist!