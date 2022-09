„Die Hälfte weg“: Lisha lässt sich bei „Goodbye Deutschland“ Implantate verkleinern

Teilen

Lisha hat Rückenschmerzen und möchte sich die Brüste verkleinern lassen. Derzeit hat sie Körbchengröße E. (Fotomontage) © Screenshot VOX/Goodbye Deutschland

„Goodbye Deutschland“-Star Lisha hat Rückenschmerzen und möchte sich die Brüste verkleinern lassen. Derzeit hat sie Körbchengröße E.

YouTuberin Lisha (36) lässt sich die Brust-Implantate verkleinern - Sie hatte in den letzten Monaten bereits einige Kilos verloren und möchte nun noch mehr für ihre Gesundheit tun. Lisha war im „Sommerhaus der Stars“ zusammen mit ihrem Freund und Influencer Lou zu sehen. Die beiden teilen gerne ihr Leben auf Instagram, wobei Lisha rund 500.000 Followern an ihrem Alltag teilhaben lässt. Nun steht ein wichtiger Schritt an: Eine Brustverkleinerung.

Sie hat sich mit 18 das erste Mal die Brüste von einem AA auf ein C vergrößern lassen. Danach unterzog sie sich einer weiteren Operation und hat mittlerweile Größe E. Nun bereut sie es: „Wenn du überhaupt keine Brust hast, dann denkst du, du machst sie dir so groß wie möglich – Denn du hattest nie welche, dann ist das schön weiblich. Und das, obwohl eine Brust überhaupt nichts mit Weiblichkeit zu tun hat. Einfach ein komplett falsches Bild von Weiblichkeit.“

Sie bereut ihre Entscheidung zum E-Körbchen

Die 36-Jährige möchte sich dir Brüste verkleinern lassen: „Ich fühle mich schon wohl in meinem Körper – Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Körper habe, der gar nicht geht. Aber ich will mir meine Brüste verkleinern lassen, noch vor der Hochzeit. Die sind mir einfach zu groß. Ich habe das Implantat jetzt schon seit über 10 Jahren und irgendwann bekommst du Rückenprobleme und es wird schwer. Ich kann mich damit nicht mehr identifizieren und will da weniger haben.“ Sie möchte sich jedoch nicht komplett die Implantate herausnehmen lassen, sondern „die Hälfte weg“.