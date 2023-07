„Die hatte eine Axt unter ihrem Bett“: Mitbewohnerin von GNTM-Star Betty Taube wollte sie umbringen

Ex-GNTM-Kandidatin Betty Taube berichtet in einem Podcast über Erlebnisse aus einer traumatischen Kindheit, die sie im Heim verbrachte. Eine Zeit lang soll sie sogar um ihr Leben gefürchtet haben.

Köln – In der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ wurde Betty Taube (28) als immer fröhlicher, strahlender Sonnenschein bekannt. Doch hinter dem Lächeln des Models steckt eine schwierige Kindheit mit einigen Schicksalsschlägen. Ihre Mutter war alkoholkrank und der Vater abwesend, Taube wurde mit zehn Jahren ins Kinderheim gesteckt.

Dort wohnte die heute 28-Jährige in einer Wohngruppe, teils mit psychisch kranken Kindern, und musste sogar um ihr Leben fürchten. Im Podcast „Yum Yum Hustlers“ mit GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter (25) und Sängerin Alicia Awa (25) spricht sie nun über die schlimme Erfahrung.

Mitbewohnerin wollte Betty Taube umbringen

„Ich war in einem Zimmer mit einer psychisch Kranken, also einem Mädchen, das auch ab und zu mal in einer Klinik war. Und die wollte mich immer umbringen“, schildert Betty Taube. „Die hatte dann eine Axt unter ihrem Bett. Oder manchmal, wenn ich geschlafen habe, hat sie Scherben vor mein Bett gelegt.“

Keine leichte Situation für die damals zehn Jahre alte Betty. Wie sie weiter erzählt, glaubten ihr die Pfleger im Heim nicht. „Es wurde immer gesagt: ‚Sie ist gerade durcheinander und sie versucht, alle gegeneinander auszuspielen.‘ Aber es war einfach die Wahrheit, ich habe mir das nicht ausgedacht“, sagt Taube.

GNTM: erfolgreicher Ableger des kontroversen „America‘s Next Topmodel“ Hierzulande läuft „Germany‘s Next Topmodel“ seit 2006 bei ProSieben, das Original „America‘s Next Topmodel“ startete 2003 hingegen beim US-amerikanischen Sender CBS und basiert auf einer Idee von Supermodel Tyra Banks (49), die das Format bis zum Serienende 2018 moderierte. Sorgt GNTM regelmäßig für Furore, hat auch „America‘s Next Topmodel“ während seinen 24 Staffeln für etliche Schlagzeilen gesorgt. 2005 mussten die Kandidatinnen für ein Fotoshooting mithilfe von Make-up und stereotypischen Kostümen als eine andere Ethnizität posieren. Die Folge zog scharfe Kritik mit sich und gegenüber Tyra Banks wurden Vorwürfe erhoben, sie promote in ihrer Show Blackfacing. Bei einem weiteren Fotoshooting aus dem Jahr 2008 wurden die Teilnehmerinnen indessen als Bedürftige in Szene gesetzt, während obdachlose Frauen als Komparsen engagiert wurden und in Designer-Klamotten im Hintergrund der Bilder zu sehen waren. (Quelle: insider.com)

GNTM wurde für Betty Taube zum Sprungbrett

Die Rettung für Betty Taube: Aufgrund von Hygienemängeln kündigte eine Erzieherin, gründete ein eigenes Kinderheim und nahm die Teenagerin mit. Allerdings sei es auch dort zu einigen unschönen Vorfällen gekommen. Mit 18 Jahren verließ sie das Heim schließlich – mit dem Abitur in der Tasche.

Heute ist sie aus der Modebranche nicht mehr wegzudenken, doch hinter GNTM-Star Betty Taube liegt eine schwere Kindheit und Jugend. © IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/bettytaube (Fotomontage)

Zu ihrem Sprungbrett wurde schließlich „Germany‘s Next Topmodel“. 2014 nahm Betty Taube an der Castingshow von Heidi Klum (50) und belegte den vierten Platz. Seitdem arbeitet sie unter anderem als Model, Schauspielerin und Moderatorin.

Auch Sarina Nowak hat GNTM als Sprungbrett genutzt und ist heute in den USA ein Superstar. Verwendete Quellen: Podcast „Yum Yum Hustlers“; insider.com