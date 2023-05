„Die junge Frau hat Klasse“: Geissens-Fans schwärmen von Davinas All-Black-Look

Auf ihrem Instagram-Account postet Millionärstochter Davina Geiss regelmäßig ihre Looks. Nun hat es den Fans ein schwarzes Outfit angetan. © Instagram

„All in black“ – so betitelt Davina Geiss (19) eines ihrer aktuellen Fotos, das sie auf Instagram geteilt hat. Dazu gibt es passend ein schwarzes Herzchen-Emoji. Auf dem Schnappschuss ist die Tochter der millionenschweren Familie Geiss auf einer beigefarbenen Couch sitzend zu sehen.

Die Kulisse ist scheinbar ein elegantes Restaurant oder eine Hotel-Lounge. Davina sticht ganz in Schwarz hervor und hat hier ihren Style wieder einmal bestens in Szene gesetzt. Sie trägt eine Kombination aus einer Hemdbluse und einer Hose mit weit ausgestelltem Bein.

Dazu hat sie schlichten Schmuck wie eine Uhr und eine Kette mit Kreuz-Anhänger kombiniert und sich für High Heels entschieden. In schönem Kontrast zu ihrer schwarzen Kleidung fallen ihre blonden Haare offen über die Schulter.

Fans sind vom Look begeistert

Die Fans und Follower zeigen sich in den Kommentaren total angetan von dem Outfit, das Davina hier präsentiert. „Blond steht dir so gut!“, heißt es dort oder auch einfach „Wow, schick“. Eine Followerin findet sogar: „Ah, die junge Frau hat Klasse. Das kann man nicht lernen, man wird so geboren.“

Auffallend positiv ist, dass im Gegensatz zu sonst kaum Hass-Kommentare unter Davinas Post zu lesen sind. Vielleicht war hier ein gutes Moderations-Team am Werk. Nur ein User sorgt sich: „Du Arme langweilst dich bestimmt zwischen den ganzen Snobs, du bist zu cool für diese Szene.“ Ob Davina das auch so sieht?