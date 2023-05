IPPEN.MEDIA exklusiv

Auch, wenn Melissa Naschenweng als Schlagersängerin schon einiges erreicht hat, wird sie immer wieder mit Helene Fischer oder Andreas Gabalier verglichen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät sie, dass sie vor allem eins sein möchte: Sie selbst.

Palma – Schlager, Schunkeln, Sonnenschein: Das waren die „Schlagersterne auf Mallorca“. Mit dabei war auch Melissa Naschenweng (32). Doch bevor sie den Fans im Colloseo Balear mit Hits wie „Kompliment“ oder „Bergbauernbuam“ so richtig einheizte, hat sich die österreichische Schlagersängerin etwas Zeit genommen und sich den Fragen von IPPEN.MEDIA gestellt. Unter anderem hat sie verraten, dass der Vergleich mit Helene Fischer (38) und Andreas Gabalier (38) Fluch und Segen zugleich ist.

Melissa Naschenweng: Vergleich mit Helene Fischer ist Fluch und Segen zugleich

Ausverkaufte Hallen, Musikpreise und in den Charts immer ganz weit vorne: In Österreich ist Melissa Naschenweng schon ein Megastar. Vor kurzem hat sie ihren fünften Amadeus-Award gewonnen – der wichtigste Musikpreis Österreichs. Ein unbeschreibliches Gefühl, wie sie IPPEN.MEDIA verrät: „Es ist eine absolute Ehre. Es ist eigentlich eine Sensation. Danke an alle, die das möglich gemacht haben.“

Jetzt will sie Deutschland erobern, erste Erfolge konnte sie dabei schon feiern. Immerhin war sie schon öfter zu Gast in den großen Festeshows von Florian Silbereisen, zusätzlich tourt sie in diesem Jahr durch ganz Deutschland. Doch trotz ihres eigenen Erfolgs bleibt eines nicht aus: der Vergleich mit Andreas Gabalier und Helene Fischer, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. Fluch und Segen zugleich, wie sie im Interview verrät.

„Muss die Kirche im Dorf lassen!“: Melissa Naschenweng hat genug von Helene-Fischer-Vergleichen

„Es ist ein riesengroßes Kompliment, aber trotzdem muss man die Kirche im Dorf lassen!“, so Melissa Naschenweng ehrlich über die ewigen Vergleiche mit ihren Schlager-Kollegen. „Die Medien versuchen irgendwie einzuordnen: Ist das jetzt Gabalier, ist es Fischer. Nein, es ist die Naschenweng!“. Andreas Gabalier und Helene Fischer würden in einer ganz anderen Liga spielen. Sie sei einfach nur sie selbst.

Eines verspricht sie ihren Fans aber noch: „Von mir gibt es jetzt bald ein paar Überraschungen. Ich arbeite nach wie vor daran, dass man irgendwann sagt: Das ist die Melissa Naschenweng“.

So blond wie Helene Fischer, so österreichisch wie Andreas Gabalier. Im Interview mit Ippen.Media verrät Melissa Naschenweng, dass sie vor allem eins sein möchte: Sie selbst.

Bei dem „Schlagersterne“-Event kam es indes zu einem kuriosen Moment: Als Zwischenrufer Howard Carpendale (77) unterbrachen, las der Schlagerstar den Störern souverän die Leviten. Verwendete Quellen: Melissa Naschenweng Interview mit IPPEN.MEDIA im Rahmen der „Schlagersterne Mallorca“ Hinweis: IPPEN.MEDIA durfte im Rahmen eine Pressekooperation an „Schlagersterne Mallorca“ teilnehmen und von dort berichten.

