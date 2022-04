„Überall Schimmelbeeren“: Evelyn Burdecki fliegt Smoothieflasche in frisch renovierter Wohnung um die Ohren

Von: Linda Rosenberger

Evelyn Burdecki zeigte sich in ihrer Instagram-Story © Screenshot/instagram.com/evelyn_burdecki

Wer hätte damit gerechnet? Evelyn Burdecki sorgt auf Instagram mit einem unglaublichen Smoothie-Drama und der daraus resultierenden „Schimmelbeeren“ für Furore.

Köln - Die meisten Unfälle geschehen ja bekanntlich im Haushalt - und auch Promis bleiben vor Missgeschicken in den eigenen vier Wänden nicht verschont. Das bekam Evelyn Burdecki nun am eigenen Leib zu spüren, die auf Instagram gerade mit einem katastrophalen, aber irgendwie auch amüsanten Malheur für Lacher sorgt. So präsentiert die TV-Blondine nach einem unglaublichen Smoothie-Missgeschick jetzt ihre „Schimmelbeeren“.

Evelyn Burdecki erlebt Smoothie-Unglück in ihrem super-gründlich gereinigtem Zuhause

„Der Moment, wenn dir dein altes Leben um die Ohren fliegt“, schildert Evelyn Burdecki in ihrer Insta-Story, was sich in ihrer einstigen Behausung während ihrer Abwesenheit traurigerweise ereignet hat. Denn eigentlich habe sie ihre frühere Wohnung in den nächsten Tagen abgeben wollen und diese daher zunächst „komplett auf Vordermann gebracht.“ Teppich, Couch, Wände - alles habe das TV-Sternchen mit Hilfe einer Reinigungsfirma eigens nochmal sauber gemacht.

Doch Evelyns Mühe sollte letzten Endes leider umsonst sein, da es völlig unerwartet eine Explosion in ihrer alten Wohnung gegeben habe: „Es ist etwas in die Luft gegangen - etwas, womit man niemals rechnen würde“, ist die sonst so fröhliche Reality-Show-Teilnehmerin nach einem folgen - und auch farbenreichen Zwischenfall immer noch schockiert und erklärt: „Eine Flasche ist explodiert“.

„Überall Schimmelbeeren“: Evelyn Burdecki fliegt Smoothieflasche in frisch renovierter Wohnung um die Ohren

Zu allem Übel sei das Unglücksgetränk auch noch verdorben gewesen, muss der Reality-Star weiter erkennen.„Ich hab jetzt überall Schimmelbeeren“, teilt Evelyn ihr Leid mit ihren Followern und zeigt denen Bilder der frisch renovierten, hauptsächlich weißen Wohnungseinrichtung, die nach der Smoothie-Explosion über und über mit roten Flecken verunstaltet ist. „Ich kann die Wohnung so nicht abgeben“, so Evelyns trauriges Resümee.

Doch nach dem bunten Smoothie-Unfall hat der Fernsehstar eindeutig etwas gelernt: „Ab jetzt nur noch Trockenobst“, verkündet die TV-Blondine ihre neue Lektion in ihrer Instagram-Story. Immerhin hat Evelyn ihren Humor offensichtlich also noch nicht verloren. Dass sie trotzdem auch ernst kann, hat sie kürzlich nach einer Reise in die durch den Krieg gebeutelte Ukraine bewiesen. Verwendete Quelle: Instagram.com/evelyn_burdecki