„Die perfekte Figur“: Sylvie Meis sonnt sich am Strand in Miami - Fans sind hingerissen

Sylvie Meis lässt es sich in Miami gutgehen. © Instagram/Sylvie Meis

Auf Instagram ist Sylvie Meis in einem kurzen Video zu sehen. Auf einer Sonnenliege trinkt sie im Bikini aus einer Kokosnuss - zur Freude ihrer Follower.

Während es hierzulande derzeit eher kalt und grau ist, posten viele Promis Fotos auf Social Media Fotos unter Palmen. So auch Sylvie Meis (44), die sich gerade im sonnigen Florida aufhält. Und weil sie ihr Quartier in Miami markiert hat, können ihre Follower nun auch erahnen, wie luxuriös sich ihr Aufenthalt gestaltet. Bei dem 5-Sterne-Hotel handelt es sich um The Setai in Miami Beach, von dem aus die Gäste einen direkten Blick auf den Ozean haben. Auch diese tolle Aussicht hat die Ex-Spielerfrau schon geteilt.

Nun zeigt sie in einem kurzen Videoclip, wie sie auf einer Sonnenliege posierend aus einer Kokosnuss trinkt. Die Kulisse: weißer Sand, ein strahlend blauer Himmel und das türkisfarbene Meer. Ein entspannter Urlaubs-Look ist aber nicht angesagt, denn die Moderatorin ist top gestylt. Die Haare sind sorgfältig zu einem Knoten frisiert, die Lippen leuchtend rot geschminkt. Schmuck und eine übergroße Sonnenbrille runden den Look ab.

Viele Komplimente und einige kritische Stimmen

Wie die Kommentare verraten, gefällt vielen Usern besonders gut, dass sich Sylvie Meis in einem schwarzen Zweiteiler zeigt. „Hottie“, schreibt das Model Petra van Bremen, von Promi-Hautärztin Dr. Emi gibt es ein Herzaugen-Emoji. Natürlich gibt es auch Stimmen, die die bauchschmeichelnde Pose und die Gestelltheit der Szene kritisieren. Und schließlich schreibt jemand: „Wie langweilig muss das Leben sein, wenn man reich und schön ist“, heißt es in einem Kommentar schlicht. So kann man es natürlich auch sehen.