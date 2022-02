Die Reimanns: Manus Sohn Jason verkündet Ehe-Aus mit Hunter

TV-Star Jason Reimann und seine Noch-Ehefrau Hunter verkünden ihre Trennung. Das gaben die TV-Stars über Instagram bekannt.

Jetzt ist es offiziell, dass Jason Reimann (31) und seine Ehefrau Hunter sich getrennt haben. Bisher hatten sich die beiden sehr gerne öffentlich auf Social-Media präsentiert und ihr gemeinsames Leben gezeigt. Doch seit etwa zwei Jahren gab es kaum noch Bilder von dem Ehepaar. Jason und Hunter haben im Jahr 2016 geheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Die beiden heißen Kealan und Oliver.

Ausgerechnet über Instagram kam nun die Botschaft über die Trennung. So postete Hunter auf der Social-Media-Platform die Bestätigung der Trennungsgerüchte. Zwar ist kein Grund für das Aus der Beziehung bekannt, doch der gesamte Familiensegen der Reimanns scheint trotzdem nicht schief zu hängen. Hunter bestätigte das, indem sie auf Instagram schrieb: „Nur, weil Jason und ich nicht mehr zusammen sind, heißt es nicht, dass ich die Familie hasse oder die Familie mich hasst.“

Ist Hunter etwa schon mit einem anderen Mann zusammen?

Das Instagram Profil von Hunter lässt einiges im Dunklen. So hat sie bereits alle Fotos von Jason Reimann gelöscht. Es sind nur noch Bilder von ihren beiden Kindern online und zudem noch Selfies. Doch ein Detail in ihrer Biografie wirft Rätsel auf: Dort steht, sie wäre vergeben. Hat Hunter das nur noch nicht herausgelöscht oder gibt es etwa schon einen neuen Mann in ihrem Leben? Die Fans sind sich unschlüssig.