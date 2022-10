„Die Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen: Das sind die Schlager-Paten

Bei „Die Schlagerchance“ haben vier Nachwuchs-Schlagersänger die Möglichkeit, es in eine von Florian Silbereisens Eurovisionsshows zu schaffen. Unterstützt werden sie dabei von Paten. (Fotomontage) © MDR/JürgensTV/Beckmann

Leipzig – Am 14. Oktober können sich Schlagerfans auf eine neue Show freuen. „Schlagerchance in Leipzig 2022 - Wer schafft es?“, wird am Freitag um 20:15 im MRD ausgestrahlt. In der Sendung haben unbekannte Sänger und Sängerinnen die Chance, bei der Eurovision Show mitzuwirken und dadurch ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen. Moderiert wird das Ganze von Florian Silbereisen.



Zur Seite stehen den Kandidaten wie jedes Jahr vier Schlagerstars. Dieses Jahr sind es Nicole, Ireen Sheer, Kerstin Ott und Ross Antony. Die Namen der Kandidaten sind allerdings noch geheim. Sicher ist jedoch, dass dies ein gutes Sprungbrett für eine Karriere sein könnte, da sowohl Sieger als auch die Kandidaten vorheriger Staffeln sich im Business etablieren konnten.

Die Schlagerchance mit Florian Silbereisen: Marie Reim gewann 2020

2019 gewann Julian Reim, der Sohn von Schlagerstar Matthias Reim, der sich gegen seine Mitstreiter durchsetzen konnte. Ein Jahr später folgte ihm seine Schwester Marie, welche heute aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken ist. Aber auch andere Kandidaten wie Chris Cronauer oder Vivien Gold sind heute erfolgreich. Vielleicht kann nur einer gewinnen, aber ein Sprungbrett ist es für jeden.